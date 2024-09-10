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10 сентября, 11:26

Роспотребнадзор нагрянет с проверкой в «Иль Патио» и «Планета суши» по наводке SНОТ ПРОВЕРКИ

Роспотребнадзор проверит «Иль Патио» и «Планета суши»

Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Роспотребнадзор проверит рестораны «Иль Патио» и «Планета суши» после скандального выпуска SНОТ ПРОВЕРКИ, в ходе которого вскрылись грубейшие нарушения санитарных норм. Депутат Юлия Дрожжина, член комитета Госдумы по охране здоровья, направила запрос в ведомство с просьбой проверить московские заведения, где корреспонденты обнаружили рой насекомых на кухне, повсеместную просрочку и грязь. Редакция также обратилась в Роспотребнадзор и Прокуратуру.

Адреса заведений, где были обнаружены нарушения:

  • г. Москва, ул. Останкинская, 3
  • г. Москва, ул. Селезнёвская, 32
  • г. Москва, Каширское шоссе, 26
Грязные ножи, волосатые мидии и тараканьи бега: страшные подробности «дольче вита» от «Иль Патио» и «Планеты суши»
Грязные ножи, волосатые мидии и тараканьи бега: страшные подробности «дольче вита» от «Иль Патио» и «Планеты суши»
Алексей Берковиц
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