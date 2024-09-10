Роспотребнадзор нагрянет с проверкой в «Иль Патио» и «Планета суши» по наводке SНОТ ПРОВЕРКИ
Роспотребнадзор проверит «Иль Патио» и «Планета суши»
Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Роспотребнадзор проверит рестораны «Иль Патио» и «Планета суши» после скандального выпуска SНОТ ПРОВЕРКИ, в ходе которого вскрылись грубейшие нарушения санитарных норм. Депутат Юлия Дрожжина, член комитета Госдумы по охране здоровья, направила запрос в ведомство с просьбой проверить московские заведения, где корреспонденты обнаружили рой насекомых на кухне, повсеместную просрочку и грязь. Редакция также обратилась в Роспотребнадзор и Прокуратуру.
Адреса заведений, где были обнаружены нарушения:
- г. Москва, ул. Останкинская, 3
- г. Москва, ул. Селезнёвская, 32
- г. Москва, Каширское шоссе, 26