Роспотребнадзор нагрянет с проверкой в «Иль Патио» и «Планета суши» по наводке SНОТ ПРОВЕРКИ

Роспотребнадзор проверит рестораны «Иль Патио» и «Планета суши» после скандального выпуска SНОТ ПРОВЕРКИ, в ходе которого вскрылись грубейшие нарушения санитарных норм. Депутат Юлия Дрожжина, член комитета Госдумы по охране здоровья, направила запрос в ведомство с просьбой проверить московские заведения, где корреспонденты обнаружили рой насекомых на кухне, повсеместную просрочку и грязь. Редакция также обратилась в Роспотребнадзор и Прокуратуру.