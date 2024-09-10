Путин принял председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана, приехавшего в нашу страну с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер был проинформирован о состоявшихся переговорах гостя и спикера Госдумы Вячеслава Володина.