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10 сентября, 14:26

Путин принял председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман. Обложка © Life.ru, © ТАСС / EPA / LUONG THAI LINH

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман. Обложка © Life.ru, © ТАСС / EPA / LUONG THAI LINH

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана, приехавшего в нашу страну с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер был проинформирован о состоявшихся переговорах гостя и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Владимир Путин и Чан Тхань Ман в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Также состоялось обсуждение тем в развитие российско-вьетнамских переговоров в ходе недавнего визита президента Путина во Вьетнам», — добавил представитель Кремля.

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Матвей Константинов
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