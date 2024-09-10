Путин принял председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана
Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман. Обложка © Life.ru, © ТАСС / EPA / LUONG THAI LINH
Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана, приехавшего в нашу страну с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер был проинформирован о состоявшихся переговорах гостя и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Владимир Путин и Чан Тхань Ман в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Также состоялось обсуждение тем в развитие российско-вьетнамских переговоров в ходе недавнего визита президента Путина во Вьетнам», — добавил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин поздравил То Лама с избранием на пост генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама. Глава государства выразил надежду, что при нём конструктивный диалог между нашими странами продолжится.