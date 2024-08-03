Путин поздравил То Лама с избранием на пост генсека Компартии Вьетнама

Президент России Владимир Путин направил президенту Вьетнама То Лама поздравления в связи с его избранием на должность генерального секретаря Коммунистической партии, выразив надежду на то, что конструктивный диалог между нашими странами продолжится. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый товарищ То Лам, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. <…> Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", — сказано в телеграмме президента РФ.