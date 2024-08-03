Путин поздравил То Лама с избранием на пост генсека Компартии Вьетнама
Президент России Владимир Путин направил президенту Вьетнама То Лама поздравления в связи с его избранием на должность генерального секретаря Коммунистической партии, выразив надежду на то, что конструктивный диалог между нашими странами продолжится. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый товарищ То Лам, примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. <…> Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", — сказано в телеграмме президента РФ.
По словам Владимира Путина, сотрудничество России и Вьетнама отвечает национальным интересам народов обеих стран. Кроме того, оно способствует повышению безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил президент Российской Федерации.
Напомним, что То Лама избрали на пост президента Вьетнама в мае 2024 года решением Национального собрания социалистической республики. Его предшественник на должности генсека Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг умер 19 июля на 81 году жизни.
ТАСС / Александр Казаков, © Wikipedia