"Настоящий друг России": Путин выразил соболезнования в связи со смертью генсека Компартии Вьетнама

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования вьетнамскому коллеге То Ламу после смерти генсека Центрального комитета Компартии страны Нгуен Фу Чонга. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля вечером в пятницу, 19 июля.

"Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению Родине. За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене", — отметил президент РФ.

Путин подчеркнул, что для РФ политик навсегда останется настоящим другом, который внёс значимый вклад в развитие отношений между Москвой и Ханоем. Российский лидер указал, что несколько раз общался с "этим замечательным человеком". Он попросил То Лама передать слова сочувствия близким Нгуен Фу Чонга.