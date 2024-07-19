"Настоящий друг России": Путин выразил соболезнования в связи со смертью генсека Компартии Вьетнама
Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама после смерти генсека Компартии
Президент РФ Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования вьетнамскому коллеге То Ламу после смерти генсека Центрального комитета Компартии страны Нгуен Фу Чонга. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля вечером в пятницу, 19 июля.
"Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению Родине. За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене", — отметил президент РФ.
Путин подчеркнул, что для РФ политик навсегда останется настоящим другом, который внёс значимый вклад в развитие отношений между Москвой и Ханоем. Российский лидер указал, что несколько раз общался с "этим замечательным человеком". Он попросил То Лама передать слова сочувствия близким Нгуен Фу Чонга.
Как сообщал Life.ru, Нгуен Фу Чонг скончался 19 июля на 81-м году жизни. Известно, что генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама длительное время тяжело болел.