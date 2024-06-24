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24 июня, 10:14

Путин выразил благодарность Ким Чен Ыну и Нгуен Фу Чонгу за тёплый приём

Встреча Путина и Ким Чен Ына в КНДР. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Встреча Путина и Ким Чен Ына в КНДР. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

После недавнего визита в Северную Корею и Вьетнам президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну за сердечное гостеприимство, а президенту Нгуен Фу Чонгу рассказал о добрых впечатлениях от Вьетнама. Телеграммы Путина опубликованы на официальном сайте Кремля.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный приём и сердечное гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике", — говорится в документе, адресованном Ким Чен Ыну.

Помимо того, Путин отметил, что данный визит выводит отношения между КНДР и РФ на "беспрецедентно высокий уровень" политического взаимодействия государств. А сам Ким Чен Ын всегда будет желанным гостем в России.

"Наши переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договорённостей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, существующих между Москвой и Ханоем", — пишет Путин Нгуен Фу Чонгу.

Путин посадил США в лужу визитами в КНДР и Вьетнам
Путин посадил США в лужу визитами в КНДР и Вьетнам

Ранее Life.ru приводил мнение политолога Николая Старикова, что визиты Путина в КНДР и Вьетнам укрепят безопасное положение Евразии. Он считает, что с Пхеньяном и Ханоем стоит налаживать договорённости и заключать контракты, так как это может привести к многополярному миру. Однако Вьетнам продолжает активно сотрудничать с США и планировать совместное развитие.

Николай Рюмин
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