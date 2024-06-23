Вьетнам оправдался перед срочно прибывшим эмиссаром США за визит Путина Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнёром и призвал укреплять связи 23 июня, 10:04 Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон на встрече с помощником госсекретаря CIF по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком. Обложка © TTXVN / Lâm Khánh

Вьетнам считает США стратегическим партнёром и намерен продолжать сотрудничество. Об этом сказал глава МИД страны Буй Тхань Шон на встрече с помощником госсекретаря Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком, который прибыл в страну сразу после отъезда президента РФ Владимира Путина.

"Вьетнам всегда рассматривает США как партнёра стратегического значения и готов работать с США для продвижения всеобъемлющего стратегического партнёрства в целях эффективного, стабильного и содержательного развития", — цитирует министра Вьетнамское информационное агентство.

Буй Тхань Шон подчеркнул, что партнёрство отвечает "интересам народов обеих стран во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе". В ответ Критенбринк назвал Вьетнам "сильным, независимым, самодостаточным и процветающим", а также заверил, что Вашингтон продолжит оказывать государству любую поддержку.

Американский представитель также подчеркнул значимость Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в делах региона и призвал уделять больше внимания укреплению связей объединения с США. Стороны также во время встречи обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, проблемы изменения климата, урегулирования споров в Южно-Китайском море и ряд вопросов международной повестки.

Авторы Татьяна Миссуми