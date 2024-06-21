Визит Путина во Вьетнам напугал экс-главкома НАТО
Экс-главком НАТО в Европе Ставридис призвал следить за союзом РФ и Вьетнама
США должны внимательно следить за отношениями России и Вьетнама после визита президента РФ Владимира Путина в Ханой. С таким призывом выступил американский военный деятель, экс Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
"Мы должны также наблюдать за этим флангом", — сказал он в интервью MSNBC.
Ставридис признался, что кадры встречи Путина с президентом Вьетнама То Ламом вызывают у него опасения.
Как сообщал Life.ru, 19 июня Путин прибыл с визитом во Вьетнам. Данная поездка стала пятой для президента РФ в эту азиатскую страну на высшем государственном посту. Путин провёл переговоры с вьетнамским коллегой То Ламом, а также встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром республики Фам Минь Чинем и выпускниками советских и российских вузов. Символично, что сроки визита лидера РФ во Вьетнам совпали со знаменательной датой — 30-летием подписания Договора об основах дружественных отношений.
Life.ru / Андрей Тишин