Визит Путина во Вьетнам напугал экс-главкома НАТО

США должны внимательно следить за отношениями России и Вьетнама после визита президента РФ Владимира Путина в Ханой. С таким призывом выступил американский военный деятель, экс Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

"Мы должны также наблюдать за этим флангом", — сказал он в интервью MSNBC.