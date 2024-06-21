"Улучшит позиции": Доцент объяснила, что даст России дружба с Вьетнамом
Доцент Карпова: Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере финансов и туризма
Президент РФ Владимир Путин и лидер Вьетнама То Лам. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
После визита президента России Владимира Путина во Вьетнам Москва и Ханой заключили более десятка соглашений. Что дадут эти договорённости сторонам, в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Наталия Карпова.
"Для России сейчас существует четыре стратегических направления, где осуществляется внешнее давление: энергетика, финансы, высокие технологии и военно-промышленный комплекс. Все успехи, которые будут достигнуты в этих сферах в рамках отношений с Вьетнамом, укрепят российскую экономику и будут способствовать улучшению позиций нашей страны в глобальной политике", — рассказал экономист.
Напомнив о богатой истории сотрудничества между двумя государствами, она сообщила, что нефтяная компания "Вьетсовпетро" являлась первым созданным Советским Союзом совместным предприятием с иностранным капиталом. По её словам, надёжной основой для реализации совместных проектов РФ и Вьетнама станет заложенный фундамент взаимодействия.
Собеседница издания также подчеркнула, что использование совместных финансовых проектов представляет собой стратегически важное направление сотрудничества, так как перед Москвой очень остро стоит вопрос взаиморасчётов во внешней торговле. Помимо того, она заявила об ожидаемом увеличении турпотока, а также отметила, что это азиатское государство может стать более привлекательным и для российских инвесторов.
Напомним, что 19 июня Путин прибыл с визитом во Вьетнам. В Ханое президент России провёл переговоры с вьетнамским коллегой То Ламом, а также встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром республики Фам Минь Чинем и выпускниками советских и российских вузов.