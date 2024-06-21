"Улучшит позиции": Доцент объяснила, что даст России дружба с Вьетнамом

После визита президента России Владимира Путина во Вьетнам Москва и Ханой заключили более десятка соглашений. Что дадут эти договорённости сторонам, в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Наталия Карпова.

"Для России сейчас существует четыре стратегических направления, где осуществляется внешнее давление: энергетика, финансы, высокие технологии и военно-промышленный комплекс. Все успехи, которые будут достигнуты в этих сферах в рамках отношений с Вьетнамом, укрепят российскую экономику и будут способствовать улучшению позиций нашей страны в глобальной политике", — рассказал экономист.

Напомнив о богатой истории сотрудничества между двумя государствами, она сообщила, что нефтяная компания "Вьетсовпетро" являлась первым созданным Советским Союзом совместным предприятием с иностранным капиталом. По её словам, надёжной основой для реализации совместных проектов РФ и Вьетнама станет заложенный фундамент взаимодействия.