Президент Вьетнама стал новым секретарём ЦК Компартии

Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам стал новым генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии на период до 2026 года. На должность его избрал пленум ЦК КПВ, сообщил на пресс-конференции в Ханое заместитель начальника отдела пропаганды и политического воспитания ЦК КПВ Лай Суан Мон.

То Лам был избран "абсолютным числом голосов". Он сменил на посту Нгуен Фу Чонга, который умер 19 июля в возрасте 80 лет. Теперь генеральный секретарь и президент страны будет руководить работой Центрального комитета партии, Политбюро и Секретариата.

Напомним, То Лам был избран президентом Вьетнама в мае 2024 года. Такое решение приняло Национальное собрание социалистической республики. То Лам родился 10 июля 1957 года в северной вьетнамской провинции Хынгйен. Всю карьеру он прослужил в органах МВД и Министерства общественной безопасности. В августе 2010 года стал заместителем министра общественной безопасности, а в апреле 2016 года занял пост руководителя этого ведомства и был избран в состав Политбюро ЦК КПВ.

