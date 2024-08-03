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3 августа, 07:07

Президент Вьетнама стал новым секретарём ЦК Компартии

Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам. Фото © Life.ru

Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам. Фото © Life.ru

Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам стал новым генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии на период до 2026 года. На должность его избрал пленум ЦК КПВ, сообщил на пресс-конференции в Ханое заместитель начальника отдела пропаганды и политического воспитания ЦК КПВ Лай Суан Мон.

То Лам был избран "абсолютным числом голосов". Он сменил на посту Нгуен Фу Чонга, который умер 19 июля в возрасте 80 лет. Теперь генеральный секретарь и президент страны будет руководить работой Центрального комитета партии, Политбюро и Секретариата.

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Напомним, То Лам был избран президентом Вьетнама в мае 2024 года. Такое решение приняло Национальное собрание социалистической республики. То Лам родился 10 июля 1957 года в северной вьетнамской провинции Хынгйен. Всю карьеру он прослужил в органах МВД и Министерства общественной безопасности. В августе 2010 года стал заместителем министра общественной безопасности, а в апреле 2016 года занял пост руководителя этого ведомства и был избран в состав Политбюро ЦК КПВ.

Наталья Афонина
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