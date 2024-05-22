Во Вьетнаме выбрали нового президента

Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам избрало нового президента страны. Как передаёт новостной портал VnExpress, им стал член Политбюро Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), министр общественной безопасности генерал То Лам.

"Генерал То Лам стал новым президентом Вьетнама после голосования в Национальной ассамблее в среду утром", — говорится в сообщении.

То Лам родился 10 июля 1957 года в северной вьетнамской провинции Хынгйен. Всю карьеру он прослужил в органах МВД и Министерства общественной безопасности. В августе 2010 года стал заместителем министра общественной безопасности, а в апреле 2016 года занял пост руководителя этого ведомства и был избран в состав Политбюро ЦК КПВ.