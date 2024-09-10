Россиянам объяснили, где можно пожаловаться онлайн на переполненные мусорки у дома
Россияне могут подать жалобу на забитые отходами контейнеры через «РЭО Радар»
Горожане могут подать жалобу на забитые мусорные контейнеры в специальный сервис «РЭО Радар», который появился у российского экологического оператора. Жители теперь могут сообщать о несвоевременном вывозе мусора и нарушениях в содержании контейнерных площадок, заявили в пресс-службе компании.
«Пользователи «РЭО Радар» оставляют жалобы на несвоевременный вывоз ТКО в категории «Нарушение сбора мусора». Но порой возникает путаница, когда, например, люди жалуются на регоператора за навалы на площадках, хотя за это отвечают органы местного самоуправления», — пояснил генеральный директор компании Денис Буцаев.
Чтобы таких ситуаций не возникало, были добавлены отдельные категории для жалоб на несвоевременный вывоз мусора и некачественное содержание площадки, добавил он.
Буцаев отметил, что ответственность за содержание мусорной зоны лежит на собственнике территории, в том числе на органах местного самоуправления. Согласно нормам СанПиН, срок накопления отходов зависит от среднесуточной температуры воздуха в течение трёх суток. Если на улице плюс пять градусов и выше, то отходы должны скапливаться не более суток. А если температура воздуха составляет четыре градуса и ниже — не более трёх суток, подытожил гендиректор.
А ранее Life.ru писал, что комиссия Госсовета выступает за ужесточение наказания за незаконные свалки в стране. Необходимо организовать взаимодействие с органами полиции, так как свалки — настоящий бич для любого города, отметили в Госсовете.
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