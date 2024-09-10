Россиянам объяснили, где можно пожаловаться онлайн на переполненные мусорки у дома

Горожане могут подать жалобу на забитые мусорные контейнеры в специальный сервис «РЭО Радар», который появился у российского экологического оператора. Жители теперь могут сообщать о несвоевременном вывозе мусора и нарушениях в содержании контейнерных площадок, заявили в пресс-службе компании.

«Пользователи «РЭО Радар» оставляют жалобы на несвоевременный вывоз ТКО в категории «Нарушение сбора мусора». Но порой возникает путаница, когда, например, люди жалуются на регоператора за навалы на площадках, хотя за это отвечают органы местного самоуправления», — пояснил генеральный директор компании Денис Буцаев.

Чтобы таких ситуаций не возникало, были добавлены отдельные категории для жалоб на несвоевременный вывоз мусора и некачественное содержание площадки, добавил он.

Буцаев отметил, что ответственность за содержание мусорной зоны лежит на собственнике территории, в том числе на органах местного самоуправления. Согласно нормам СанПиН, срок накопления отходов зависит от среднесуточной температуры воздуха в течение трёх суток. Если на улице плюс пять градусов и выше, то отходы должны скапливаться не более суток. А если температура воздуха составляет четыре градуса и ниже — не более трёх суток, подытожил гендиректор.