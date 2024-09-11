Сёстры Хачатурян дали показания на посмертном процессе против отца

В Бутырском суде Москвы состоялся допрос сестёр Хачатурян по делу против их покойного отца, которому посмертно предъявлены обвинения в сексуальном насилии, изготовлении порнографических материалов и причинении тяжкого вреда здоровью дочерей. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Алексей Паршин.

По его словам, сёстры дали показания в суде, однако подробности не разглашаются, так как дело рассматривается в закрытом формате.

Согласно материалам дела, Михаил Хачатурян, погибший от рук своих дочерей, обвиняется в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью нескольких лиц, а также в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете.