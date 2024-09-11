Сёстры Хачатурян дали показания на посмертном процессе против отца
Адвокат Паршин: Сёстры Хачатурян дали показания на процессе против отца
Сёстры Хачатурян Ангелина (справа) и Крестина (вторая слева), обвиняемые в соучастии в жестоком убийстве своего отца. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
В Бутырском суде Москвы состоялся допрос сестёр Хачатурян по делу против их покойного отца, которому посмертно предъявлены обвинения в сексуальном насилии, изготовлении порнографических материалов и причинении тяжкого вреда здоровью дочерей. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Алексей Паршин.
По его словам, сёстры дали показания в суде, однако подробности не разглашаются, так как дело рассматривается в закрытом формате.
Согласно материалам дела, Михаил Хачатурян, погибший от рук своих дочерей, обвиняется в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью нескольких лиц, а также в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете.
Ранее Генеральная прокуратура России отказалась утверждать обвинительное заключение по делу сестёр Хачатурян и отправила его на доследование для уточнения мотивов нападения Крестины, Ангелины и Марии на их отца Михаила. Прокуратура признала, что Крестина и Ангелина подвергались жестокому обращению и находились в травмирующей ситуации.
Напомним, 27 июля 2018 года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила Хачатуряна. Они нанесли ему ножевые ранения из-за постоянного домашнего насилия. В частности, мужчина держал дочерей за рабынь и подзывал их колокольчиком. Кстати, Life.ru публиковал записи звонка девушек в полицию сразу после расправы, а также их первого допроса. Кроме того, мы приводили заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр. В октябре 2022 года дело вернули в Следственный комитет для установления обстоятельств насилия над ними.