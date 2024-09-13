Зависли над пирамидами: Загадочные объекты замечены в небе Египта Одновременно то же самое обнаружили над островами Мидуэй посреди Тихого океана. 12 сентября, 21:15 Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / kjpargeter

Феномен зафиксировали китайские учёные с помощью мощного радара, установленного в городе Дунфан на острове Хайнань. Инструмент под названием LARID (низкоширотный ионосферный радар дальнего действия) представляет собой совокупность многочисленных антенн, одна половина которых «смотрит» на запад, а другая половина — на восток. Они направляют сигнал в атмосферу, и по тому, как этот сигнал отражается, можно составить представление о том, что в ней происходит.

Исследователи с гордостью констатируют дальность действия своего изобретения — 9600 километров. Можно обозревать пространство приблизительно от Ливии до Гавайских островов. И недавно был опубликован отчёт об очень интересных наблюдениях, сделанных с помощью этого радара в первых числах ноября 2023 года. Удалось услышать «эхо» от неких атмосферных неоднородностей, которые были сосредоточены над несколькими регионами — в частности, над севером Африки, Аравийским полуостровом и тихоокеанскими островами Мидуэй.

Атмосферное явление «экваториальный плазменный пузырь» над севером Африки, зафиксированное китайским радаром LARID. Фото © agupubs.onlinelibrary.wiley.com

Эти неоднородности определили как очень интересное космическое явление: особые «пузыри» в самой верхней части атмосферы — в ионосфере. Там, на высоте сотен километров над Землёй, нескончаемые мощные потоки солнечной и галактической радиации бомбардируют атмосферные частицы и выбивают из них электроны. А атомы, лишённые электронов или получившие себе «лишние» электроны, превращаются в ионы. И исследователи атмосферных процессов давно заметили, что там местами происходят интересные вещи. Они всегда происходят где-то у экватора и всегда после захода солнца.

Как объясняют учёные, там обрадованные прекращением солнечной бомбардировки атмосферные ионы начинают возвращаться к нормальному состоянию, то есть снова забирают себе отнятые электроны и становятся полноценными атомами. И образуется обширная (примерно в сотню километров) область, где свободных электронов осталось очень мало. Явление получило название «экваториальные плазменные пузыри».

В принципе это было бы интересно знать исключительно для общего развития, если бы эти «пузыри» не двигались и не вызывали никаких беспокойств. Но из-за них возникает нестабильность потому, что в остальной ионосфере «незадействованных» электронов гораздо больше. Получается что-то вроде жидкостей с разной плотностью в одном стакане. И иногда эти плазменные «пузыри» хаотично подбрасывает вверх вот таким образом.

Смоделированное изображение экваториальных плазменных пузырей в верхних слоях земной атмосферы. Фото © phys.org

Происходит турбулентность, которая может нанести реальный практический вред. Радиосигнал при прохождении через такую «зону турбулентности» начинает «мерцать», то есть барахлить, и может вообще не дойти до адресата. GPS-навигация и вообще спутниковая связь внезапно пропадают. И даже есть пример, когда это оказалось жизненно важно.

Во время американской войны в Афганистане в марте 2002 года военные летели на вертолёте «Чинук» на выручку спецназовцам, застрявшим на вершине горы Такур-Гар. Радисты снова и снова посылали им предупреждение, что там садиться нельзя — территория занята противником. Но экипаж так и не получил сигнала. Они приземлились и попали под шквальный огонь. Трое погибли. Впоследствии физики, изучив эту ситуацию, высказали мнение, что сигналы не доходили именно из-за этих ионосферных «пузырей».

Авторы Адель Романенкова