«Колоссальная угроза»: Патриарх Кирилл предупредил о приближении Апокалипсиса

Из-за потери веры и развития искусственного интеллекта миру грозит Апокалипсис. Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе X Международного культурного форума «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?», который проводится в Санкт-Петербурге.

«Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху Апокалипсиса», — отметил глава РПЦ.

По мнению патриарха, важно следить, чтобы ИИ не вышел из-под контроля людей. При этом он подчеркнул: если человечество хочет выжить и быть счастливым, оно должно быть религиозным.

«[ИИ] может служить человеку и его благу, а может, как атомная бомба, служить и против человека, и нести колоссальную угрозу. Вывод заключается в том, что человек должен становиться лучше нравственно и духовно», — добавил предстоятель РПЦ.

Кроме того, он заметил, что сейчас мир наблюдает столкновение культуры и антикультуры, которая стремится оставить человечество без духовной опоры. По мнению патриарха, потакание страстям стало предметом не только коммерческой, но и политической эксплуатации.