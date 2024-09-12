Тайный преемник: Кому достанется наследство Николая Сванидзе Скончался журналист и правозащитник Николай Сванидзе. Life.ru выяснил, какое имущество после него осталось и при чём здесь Андрей Жуков. 12 сентября, 15:48 Николай Сванидзе и его наследство. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Алексей Белкин, © Cian

От чего умер Николай Сванидзе

Ушёл из жизни известный журналист Николай Сванидзе, сделавший свою карьеру в 90-е годы. Его называли одним из отцов-основателей российского телевидения. Последнее время он тяжело болел: год назад ему диагностировали ишемию головного мозга. Родственники отправляли его на лечение в Израиль, но не помогло. Непосредственной причиной смерти стали осложнения из-за перенесённой пневмонии.

При этом, по информации Telegram-канала Shot, в заключении говорится, что он умер от острой сердечной недостаточности. Сванидзе скончался у себя дома в присутствии бригады скорой помощи и своей супруги, 67-летней Марины Жуковой. Известно, что ранее ему предлагали госпитализацию, но он отказался.

Супруги Марина Жукова и Николай Сванидзе. Фото © ТАСС / Александр Саверкин

Известность Николая Сванидзе и СВО

Пик популярности Николая Сванидзе пришёлся на девяностые и нулевые, когда он работал председателем ВГТРК, передачи «Зеркало» и «Исторические хроники» принесли журналисту известность. Тогда же он познакомился с будущей женой, Мариной Жуковой, она была его телевизионным редактором. В десятых годах Сванидзе больше работал на радио и занимался политикой, недолго входил в экспертный совет «Партии перемен», где высшие посты занимали Ксения Собчак и ныне иноагент-русофоб Дмитрий Гудков*.

Николай Сванидзе в 90-е годы. Фото © ТАСС

На тему СВО Николай Сванидзе высказывался мало и очень осторожно, расценивая военную спецоперацию как «угрожающий ход», который может России «дорого» обойтись. В 2022 году Николай Сванидзе свернул всю публичную деятельность. Ушёл с поста директора Института массмедиа РГГУ, перестал вести программы на канале «Россия-24» и радиостанции «Серебряный дождь». Затем был исключён указом Путина из президентского Совета по правам человека.

Биография Николая Сванидзе

Николай Сванидзе из номенклатурной семьи. Дед, дальний родственник первой жены Иосифа Сталина, был ответственным секретарём партии в Закавказье и на Украине. Отец трудился замглавреда в издательстве политической литературы ЦК КПСС. Мать — доктор исторических наук, заведующая Центром истории западноевропейского средневековья в Институте всеобщей истории РАН и профессор МГУ. Сам он закончил 56-ю московскую спецшколу с углублённым изучением английского языка, затем исторический факультет МГУ. Поэтому его биография — это не самый трудный путь к олимпу журналистики.

Недвижимость и имущество Николая Сванидзе

Николай Сванидзе с женой занимали две смежные квартиры (всего на пять комнат) в сталинке на улице Маршала Василевского в одном из самых экологичных районов Москвы — Щукино. Вокруг сплошь зелёные массивы: Щукинский парк, лес при доме-музее Курчатова и сквер Академгородка. Рядом Строгинский залив с пляжами. Стоимость такой недвижимости на вторичном рынке около 55 млн рублей. Можно предположить, что одна из квартир досталась паре по наследству от бабушки жены — Зинаиды Ершовой, которая была выдающимся советским радиохимиком, — а вторая была куплена позднее.

Дом, где жил Николай Сванидзе. Фото © Cian

Дача в истринском посёлке Снегири — это коттедж и 16 соток земли — пожалуй, самый дорогой актив в наследстве семьи. Николай Сванидзе и Мария Жукова владели им совместно. Эти места славятся вековыми елями, дубами и белыми грибами. Зелени так много, что дом даже не видно со спутниковых снимков. При этом до мегаполиса всего 26 километров, есть удобные выезды на Волоколамское и Новорижское шоссе. Сейчас продаётся соседняя дача за 100 млн рублей, если сравнивать с ней, то загородная недвижимость покойного потянет на 50 млн. Кроме того, Сеть хранит информацию о других предметах имущества Сванидзе.

Дача в посёлке Снегири, где семья Сванидзе владеет загородным домом. Фото © Cian

В семье Николая Сванидзе могут оставаться дорогие, но уже старые машины: престижный внедорожник Land Rover 2008 года выпуска и люксовый универсал Jaguar XF, выпущенный в 2014-м. Если верить утечкам страховых компаний, за рулём сидела либо супруга покойного, либо нанятые водители, сам Сванидзе их не водил.

Николай Сванидзе мог быть владельцем дорогостоящих предметов искусства. Как минимум часть коллекции выставлялась на продажу в 2016–2020 годах по номеру телефона супруги. Речь об антикварной скрипке 1703 года производства с клеймом Fratelli Grancini за 900 тысяч рублей, эскизе великого русского пейзажиста Исаака Левитана за 1 миллион рублей и паре картин кисти выдающегося портретиста Ивана Пархоменко по 180–200 тысяч рублей.

Кто наследник Николая Сванидзе

Наследником Николая Сванидзе якобы считается его сын по имени Андрей, который, по словам покойного, получил юридическое образование и работает по специальности. В некоторых СМИ добавляют, что Андрей старается держаться подальше от журналистов.

Как выяснил Life.ru, двумя квартирами Сванидзе-Жуковой на Маршала Василевского, а также третьей, но этажом выше, действительно пользуется некий Андрей. Он окончил юрфак МГУ и работал долгое время юристом разных структур РАО ЕЭС. Ему 45 лет. Фамилия Жуков: тут ничего удивительного, он мог взять мамину фамилию. Но вот что странно, его отчество — Сергеевич. Судя по всему, он не родной сын Николая Сванидзе.

У Андрея Жукова в свободном доступе есть лишь одна фотография, старая и очень плохого качества. В его заброшенных обезличенных соцсетях можно обнаружить антигосударственные мемы, которые распространяли навальнисты** в прошлом десятилетии. После начала СВО Жуков объявился в Казахстане, где получил местный ИНН. Возможно, он из релокантов.

Мемы, которые постил Андрей Жуков. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /andrey.zhukov.9

Андрей Жуков воспитывает двух детей младшего школьного возраста. Если верить информации поисковых инструментов в Сети, их мать Маринэ Варданян в некоторых смартфонах якобы записана под именем Маринэ Сванидзе. Она управляет бутиком дизайнерской итальянской одежды в Охотном Ряду (юрлицо «Ар Рус», чей доход за прошлый год выше 23 млн рублей).

Андрей Жуков, предполагаемый пасынок Николая Сванидзе, со светской львицей Маринэ Варданян. Фото © posta-magazine

Маринэ раньше была частым гостем на самых изысканных и закрытых столичных светских раутах. На одном из них она присутствовала, как написали папарацци, с мужем, он попал на фото. То была осень 2015 года. Дочке Жукова и Варданян тогда едва исполнился годик, а их сын появится на свет через пару лет. Видимо, на глянцевом снимке таинственный наследник Сванидзе. Впрочем, вряд ли Андрей Жуков так уж нуждается в наследстве. Мать его детей, Маринэ, живёт в просторной квартире стоимостью около 100 млн рублей в отремонтированном особняке на второй линии Тверской улицы. Жуков тоже пользовался этой недвижимостью.

Авторы Пётр Егоров