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12 сентября, 14:42

Российские дроны уничтожили склад с боеприпасами в Черниговской области

Российские бойцы при помощи FPV-дронов нанесли критический удар по складу боеприпасов ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Момент нанесения удара по складу с боеприпасами ВСУ в Черниговской области. Видео © Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Как сообщает ведомство, перемещение украинских военных было зафиксировано в Черниговской области. Вскоре в лесном массиве обнаружили склад с боеприпасами. В результате атаки началось масштабное возгорание, а также многократная детонация снарядов.

В Черниговской области повреждены объекты инфраструктуры
В Черниговской области повреждены объекты инфраструктуры

Ранее российская армия нанесла сокрушительный удар по складу ГСМ украинской армии, располагающемуся в аэропорту в пригороде Полтавы. По словам местных властей, пострадавших среди гражданских не было, однако полыхало всё весьма жутко.

Обложка ©

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Мария Любицкая
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