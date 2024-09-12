Российские дроны уничтожили склад с боеприпасами в Черниговской области
Российские бойцы при помощи FPV-дронов нанесли критический удар по складу боеприпасов ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Момент нанесения удара по складу с боеприпасами ВСУ в Черниговской области. Видео © Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
Как сообщает ведомство, перемещение украинских военных было зафиксировано в Черниговской области. Вскоре в лесном массиве обнаружили склад с боеприпасами. В результате атаки началось масштабное возгорание, а также многократная детонация снарядов.
Ранее российская армия нанесла сокрушительный удар по складу ГСМ украинской армии, располагающемуся в аэропорту в пригороде Полтавы. По словам местных властей, пострадавших среди гражданских не было, однако полыхало всё весьма жутко.