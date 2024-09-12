В Москве пенсионер застрял в ванне и затопил соседей

По данным телеграм-канала, конфуз произошёл в одном из домов на Веерной улице в районе Очаково-Матвеевское. Квартиру на третьем этаже начало заливать горячей водой сверху. Когда жильцы поднялись к соседу, то услышали через дверь, что тот кричит и просит о помощи: пожилой мужчина застрял в ванне и не может самостоятельно из неё выбраться.