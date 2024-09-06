«Это что, брат?»: Весивший 130 кг дагестанец застрял на полпути в МРТ-аппарате
В Дагестане пришлось спасать пациента весом 130 кг, застрявшего в аппарате МРТ
В Дагестане пациент весом 130 кг застрял в аппарате для МРТ. По данным SHOT, мужчина пришёл на обследование в Махачкале, наполовину заехал в аппарат для диагностики и оказался в западне. Вызволять из ловушки дагестанца пришлось врачам.
Благодаря усилиям медиков пациент оказался на свободе уже через пару минут после инцидента. Новую попытку пройти МРТ мужчина предпринимать отказался, курс лечения скорректируют.
«Это что за МРТ у вас, брат? Детский?», — разочарованно сказал пациент врачу, уходя из клиники.
Ранее в Москве бригада скорой помощи приехала на вызов к пациенту весом 300 кг, но не смогла его доставить в больницу. Чтобы помочь мужчине попасть в клинику, медикам пришлось звонить в экстренные службы, где тут же пообещали обеспечить транспортировку.
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