Скорой пришлось подключить МЧС к госпитализации москвича весом 300 кг
В Москве спасатели помогли врачам транспортировать пациента весом 300 кг
В Москве медикам потребовалась помощь с транспортировкой пациента весом в 300 кг. Обложка © Life.ru
В Москве бригада скорой помощи приехала на вызов к пациенту, но не смогла его доставить в больницу. Мужчина весит 300 килограммов, не может передвигаться самостоятельно и для его транспортировки нужны спецсредства. Об этом пишет 360.ru.
Инцидент произошёл в доме на Болотниковской улице. Чтобы помочь пациенту попасть в клинику, медикам пришлось звонить в экстренные службы, где тут же пообещали обеспечить транспортировку. О состоянии мужчины не сообщается.
Аналогичный случай произошёл в Москве 23 апреля. Тогда 54-летняя женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Однако вес пациентки составляет 300 кг — и спустить её из квартиры оказалось не так просто, поэтому врачи вызвали на подмогу спасателей. Шесть человек, четыре сотрудника МЧС и фельдшер участвовали в операции по транспортировке заболевшей.