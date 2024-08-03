В ХМАО спасли мужчину, который допился до токсического отёка лёгких

Медикам в Нижневартовске удалось спасти мужчину, который после четырёх дней пьянки заработал токсический отёк лёгких. Об этом сообщает пресс-служба нижневартовской окружной клинической больницы.

Лёгкие пациента после и до попадания в больницу. Фото © VK / Нижневартовская окружная клиническая больница

31-летнего местного жителя привезли в больницу в ужасающем состоянии, дышать ему удавалось с трудом. Стало известно, что это является следствием четырёхдневного распития алкоголя. Задыхающимся мужчину нашли его родственники, вызвавшие скорую помощь.

"У него всё сильнее нарастала дыхательная недостаточность, он стал кислородозависим и был переведён на ИВЛ", — сообщила заведующая отделением пульмонологии Ирина Семенюк.

Несколько суток вокруг него суетились врачи, что в итоге принесло свои плоды. Спустя время мужчина начал дышать самостоятельно. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.