В ХМАО спасли мужчину, который допился до токсического отёка лёгких
Медикам в Нижневартовске удалось спасти мужчину, который после четырёх дней пьянки заработал токсический отёк лёгких. Об этом сообщает пресс-служба нижневартовской окружной клинической больницы.
Лёгкие пациента после и до попадания в больницу. Фото © VK / Нижневартовская окружная клиническая больница
31-летнего местного жителя привезли в больницу в ужасающем состоянии, дышать ему удавалось с трудом. Стало известно, что это является следствием четырёхдневного распития алкоголя. Задыхающимся мужчину нашли его родственники, вызвавшие скорую помощь.
"У него всё сильнее нарастала дыхательная недостаточность, он стал кислородозависим и был переведён на ИВЛ", — сообщила заведующая отделением пульмонологии Ирина Семенюк.
Несколько суток вокруг него суетились врачи, что в итоге принесло свои плоды. Спустя время мужчина начал дышать самостоятельно. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Ранее подмосковные медики спасли мужчину, который едва не умер из-за гигантского тромба длиной 11 сантиметров в просвете нижней полой вены. Тромбы такой величины специалисты называют "тромбами-убийцами".
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