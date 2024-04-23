Врачи вызвали спасателей, чтобы госпитализировать 300-килограммовую москвичку
В Москве врачи скорой помощи прибыли на вызов к 300-килограммовой москвичке: 54-летняя женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Однако не всё оказалось так просто, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, прямо сейчас врачи пытаются спасти Елену из Тимирязевского района. Медики не смогли самостоятельно доставить её до машины скорой из-за узких лестничных пролётов. Предварительно, у неё случился сердечный приступ. К месту уже направляются сотрудники МЧС.
Ранее Life.ru, рассказывал историю 400-килограммового москвича, которому понадобилась медицинская помощь 11 апреля: у него заболело сердце. Врачи диагностировали у него сердечную недостаточность и абсцесс нижней части живота. Спасатели несколько часов эвакуировали пациента. Выяснилось, что 54-летний Максим десять лет не выходил из дома, а последние три года вообще не поднимался с постели. К сожалению, в больнице его состояние ухудшилось — и он скончался.
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