Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 15:15

Врачи вызвали спасателей, чтобы госпитализировать 300-килограммовую москвичку

В Москве врачи скорой помощи прибыли на вызов к 300-килограммовой москвичке: 54-летняя женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Однако не всё оказалось так просто, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, прямо сейчас врачи пытаются спасти Елену из Тимирязевского района. Медики не смогли самостоятельно доставить её до машины скорой из-за узких лестничных пролётов. Предварительно, у неё случился сердечный приступ. К месту уже направляются сотрудники МЧС.

В Минздраве назвали число россиян, больных сахарным диабетом и ожирением
В Минздраве назвали число россиян, больных сахарным диабетом и ожирением

Ранее Life.ru, рассказывал историю 400-килограммового москвича, которому понадобилась медицинская помощь 11 апреля: у него заболело сердце. Врачи диагностировали у него сердечную недостаточность и абсцесс нижней части живота. Спасатели несколько часов эвакуировали пациента. Выяснилось, что 54-летний Максим десять лет не выходил из дома, а последние три года вообще не поднимался с постели. К сожалению, в больнице его состояние ухудшилось — и он скончался.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров