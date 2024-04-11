400-килограммового москвича смогли эвакуировать через окно с помощью 10 человек
400-килограммового москвича удалось вызволить из его квартиры, сообщает SHOT. Спасатели несколько часов проводили операцию по эвакуации 54-летнего мужчины, которому потребовалась медицинская помощь. Его в ближайшее время госпитализируют.
400-килограммового москвича, которому стало плохо утром, достали из его квартиры. Видео © SHOT
Ранее Life.ru сообщал, что москвичу с лишним весом понадобилась медицинская помощь, утром у него заболело сердце. Он 10 лет не выходил из дома, а последние три года из-за последствий ковида и вовсе не вставал с постели. Всё это время за ним ухаживал его 24-летний сын.