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11 апреля, 10:59

400-килограммового москвича смогли эвакуировать через окно с помощью 10 человек

400-килограммового москвича удалось вызволить из его квартиры, сообщает SHOT. Спасатели несколько часов проводили операцию по эвакуации 54-летнего мужчины, которому потребовалась медицинская помощь. Его в ближайшее время госпитализируют.

400-килограммового москвича, которому стало плохо утром, достали из его квартиры. Видео © SHOT

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Ранее Life.ru сообщал, что москвичу с лишним весом понадобилась медицинская помощь, утром у него заболело сердце. Он 10 лет не выходил из дома, а последние три года из-за последствий ковида и вовсе не вставал с постели. Всё это время за ним ухаживал его 24-летний сын.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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