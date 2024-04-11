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11 апреля, 09:03

Восемь спасателей против 400 кг: Москвича-тяжеловеса пытаются эвакуировать из квартиры через окно

SHOT: Из квартиры в Москве пытаются эвакуировать 400-килограммового мужчину

Из квартиры на Малой Калитниковской улице в Москве пытаются эвакуировать 400-килограммового мужчину, которому нужна медицинская помощь. По данным SHOT, москвич-тяжеловес 10 лет не выходил из дома, но теперь придётся: у него боли в сердце. На проблемный вызов прибыли восемь спасателей, но им никак не удалось достать мужчину из его жилища. На место вызвали подкрепление.

Из квартиры в Москве пытаются эвакуировать 400-килограммового мужчину. Видео © SHOT

План пока такой: срезать решётки с окон дома, установить пожарные лестницы и вытащить 54-летнего Максима из его квартиры через окно.

Как выяснил SHOT, последние три года мужчина из-за последствий ковида не встаёт с постели. Его кровать оборудовали держателями для смартфонов, в одном из которых имеется рация для контакта с родными. За отцом всё это время ухаживал 24-летний сын.

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Ранее известный художник Никас Сафронов рассказал, что его сын растолстел до 300 килограммов. А до этого его отпрыск приковал себя наручниками к дверям McDonald’s в Москве, выразив тем самым протест из-за закрытия сети фастфуда в стране. Он назвал уход брендов из России актом враждебности и насилия лично к нему и ко всем согражданам.

Обложка ©

"Кит" Режиссёр и продюсер Даррен Аронофски / Kinopoisk

Марина Калегина
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