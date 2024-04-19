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19 апреля, 12:59

Умер 400-килограммовый москвич, которого госпитализировали через окно

В Москве умер 400-килограммовый мужчина, которого полторы недели назад спасатели вызволяли из квартиры, чтобы госпитализировать. Об этом сообщает SHOT.

400-килограммовый москвич перед госпитализацией. Видео © SHOT

Максим жаловался на проблемы с сердцем. К сожалению, в больнице его состояние ухудшилось — и он скончался. Точную причину назовут эксперты.

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Как писал Life.ru, москвичу с лишним весом понадобилась медицинская помощь 11 апреля: у него заболело сердце. Врачи зафиксировали у него сердечную недостаточность и абсцесс нижней части живота. Но чтобы его госпитализировать, спасатели несколько часов проводили операцию по эвакуации. 54-летний Максим десять лет не выходил из дома, а последние три года из-за последствий ковида и вовсе не вставал с постели.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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