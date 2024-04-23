Корреспондент Life.ru принял участие в операции по спасению 300-килограммовой москвички. Шесть человек, включая нашего журналиста, четыре сотрудника МЧС и фельдшер спустили женщину, которая почувствовала себя плохо, с четвёртого этажа к машине скорой. Публикуем также видео с моментом спасения пациентки.

Момент спасения 300-килограммовой москвички. Видео © Life.ru

54-летняя Елена в сознании, сейчас её везут в больницу. У москвички подозрение на сердечный приступ, а также серьёзные проблемы с ногами.