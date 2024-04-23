Корреспондент Life.ru принял участие в операции по спасению 300-килограммовой москвички
Опубликовано видео с моментом спасения 300-килограммовой москвички
Корреспондент Life.ru принял участие в операции по спасению 300-килограммовой москвички. Шесть человек, включая нашего журналиста, четыре сотрудника МЧС и фельдшер спустили женщину, которая почувствовала себя плохо, с четвёртого этажа к машине скорой. Публикуем также видео с моментом спасения пациентки.
Момент спасения 300-килограммовой москвички. Видео © Life.ru
54-летняя Елена в сознании, сейчас её везут в больницу. У москвички подозрение на сердечный приступ, а также серьёзные проблемы с ногами.
Напомним, что сегодня, 23 апреля, 54-летняя женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Однако не всё оказалось так просто: вес пациентки составляет 300 кг — и спустить её из квартиры оказалось не так просто, поэтому врачи вызвали на подмогу спасателей. Москвичка уже несколько месяцев не вставала с постели.
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