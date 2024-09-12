Путин: Россияне защищают свои ценности и всех, кто их разделяет

Россияне определились с главными для них ценностями и закрепили их в Конституции. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

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«Мы защищаем эти ценности и всех, кто их разделяет, кто так же, как и мы, считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой по её естественным законам», — указал российский лидер.