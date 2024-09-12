Одинокое колесо устроило шоу в центре Уфы и протаранило внедорожник
В центре Уфы сняли на видео катящееся по дороге колесо
Жители Уфы сегодня могли наблюдать необычную картину в центре города. Сольное путешествие по дорогам столицы Башкрии устроило одинокое колесо. SHOT опубликовал видео с места происшествия.
Колесо прокатилось по дороге в центре Уфы. Видео © SHOT
Инцидент произошёл на улице Бакалинской. Как видно на кадрах, колесо катилось вниз по дороге, набирая скорость, и в итоге врезалось в багажник припаркованного белого внедорожника.
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