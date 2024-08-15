Мальчик перекрестился перед чуть не сбившим его водителем и довёл россиян до истерики
В Архангельске мальчик перекрестился после того, как чуть не попал под колёса
Мальчик из Архангельска. Обложка © Telegram / Архангельск №1
В Архангельске мальчик едва не попал под колёса автомобиля во дворе дома. Несовершеннолетний в этот момент передвигался на самокате и хотел переехать через дорогу. Его неожиданная реакция вызвала бурю в Сети.
Автомобиль резко затормозил перед мальчиком на самокате в Архангельске. Видео © Telegram / Архангельск №1
На кадрах с видеорегистратора, которые опубликовал местный телеграм-канал, видно, как автомобиль резко тормозит за считанные секунды до возможной трагедии. Реакция мальчика поразила пользователей Сети — он перекрестился. Комментаторы сразу начали шутить, что его научила бабуля.
А ранее Life.ru рассказывал, что водитель "Лады" сбил женщину с двухлетним ребёнком во дворе дома в Подмосковье. Пострадавшие попали в больницу. У матери ушиб бедра и ссадины на пояснице, у её сына — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.