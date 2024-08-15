Мальчик перекрестился перед чуть не сбившим его водителем и довёл россиян до истерики

В Архангельске мальчик едва не попал под колёса автомобиля во дворе дома. Несовершеннолетний в этот момент передвигался на самокате и хотел переехать через дорогу. Его неожиданная реакция вызвала бурю в Сети.

Автомобиль резко затормозил перед мальчиком на самокате в Архангельске. Видео © Telegram / Архангельск №1

На кадрах с видеорегистратора, которые опубликовал местный телеграм-канал, видно, как автомобиль резко тормозит за считанные секунды до возможной трагедии. Реакция мальчика поразила пользователей Сети — он перекрестился. Комментаторы сразу начали шутить, что его научила бабуля.