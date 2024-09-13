51-летний петербуржец умер после укуса прохожего за палец
В Петербурге 51-летний мужчина скончался после укуса прохожего за палец. По данным SHOT, он сделал незнакомцу замечание у детского сада на Народной улице и показал ему средний палец, в который неадекват вцепился зубами.
В итоге палец слегка потемнел и распух. Спустя 13 дней Алексей обратился к врачу. Из поликлиники его сразу отправили в больницу на операцию, но он скончался в реанимации. Предварительно, смерть наступила от некротизирующей инфекции.
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