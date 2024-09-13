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13 сентября, 07:56
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51-летний петербуржец умер после укуса прохожего за палец

В Петербурге 51-летний мужчина скончался после укуса прохожего за палец. По данным SHOT, он сделал незнакомцу замечание у детского сада на Народной улице и показал ему средний палец, в который неадекват вцепился зубами.

В итоге палец слегка потемнел и распух. Спустя 13 дней Алексей обратился к врачу. Из поликлиники его сразу отправили в больницу на операцию, но он скончался в реанимации. Предварительно, смерть наступила от некротизирующей инфекции.

Мужчина 10 часов мучился от адской боли после укуса змеи и чуть не умер из-за противоядия
Мужчина 10 часов мучился от адской боли после укуса змеи и чуть не умер из-за противоядия
Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM/ Fer Gregory

Андрей Бражников
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