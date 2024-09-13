Врач предупредил о риске угробить мозг из-за привычки засыпать с включённым телевизором

Просмотр телевизора в темноте может привести к негативным последствиям не только для глаз, но и для мозга. Об этом заявил офтальмохирург Кирилл Светлаков в интервью aif.ru.

Врач объяснил, что при просмотре телевизора в тёмное время суток на сетчатку попадает большое количество синего спектра. Он стимулирует мозг и глаза к активной работе, из-за этого ухудшается сон, происходит перенагрузка и ухудшение зрения.

«Несмотря на то, что здесь нет прямой взаимосвязи с развитием близорукостей, в конечном итоге просмотр ТВ в темноте может в будущем привести к головным болям, синдрому сухого глаза и другим не очень приятным проблемам», — рассказал Светлаков.

Также офтальмолог предупредил родителей об опасности работы детей за ноутбуком или смартфоном в темноте. Такое увлечение может спровоцировать развитие миопии, близорукости, переутомления и прочего.