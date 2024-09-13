Колокольцев встретился с новым министром общественной безопасности Вьетнама

Министра внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провёл встречу с новым Министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Там Куангом. Об этом Life.ru сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев выразил вьетнамским коллегам сочувствие и поддержку в связи последствиями удара тайфуна «Яги», передал соболезнования семьям погибших и пожелания выздоровления пострадавшим.

«Вьетнам – добрый и надежный друг России, с которым выстроено всеобъемлющее стратегическое партнерство. Сложившиеся отношения проверены временем, испытаны совместной борьбой за торжество справедливости в мировых делах, за право народов самим выбирать свою судьбу», — сказал министр.

Вместе с тем Колокольцев отметил контрпродуктивности политизации странами Запада международного правоохранительного взаимодействия. Эти попытки наносят ущерб общим интересам борьбы с преступностью, способствуют укреплению транснациональных связей криминальных групп. Министр акцентировал внимание на том, что совместная работа МВД России и МОБ Вьетнама не подвержена влиянию политической конъюнктуры, и выразил надежду, что страны и впредь будут выступать с единых позиций в вопросах международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

«Глава российского ведомства отметил заметную активизацию двусторонних контактов. Это касается практически всех направлений оперативно-служебной деятельности, информационного, делегационного обмена, а также социально-гуманитарной сферы», — сообщили Life.ru в пресс-центре МВД.