Замглавы МВД Британии обокрали на конференции на тему «эпидемии воровства»
FT: Замглавы МВД Британии Джонсон обокрали на конференции про воровство
Замминистра МВД Великобритании Диану Джонсон обокрали, пока она выступала на конференции, посвящённой борьбе с «эпидемией антисоциального поведения, воровства и краж в магазинах». Об инциденте пишет газета Financial Times (FT).
Кошелёк с деньгами Джонсон был украден из четырёхзвёздочного отеля, где она как раз таки выступала с речью перед высокопоставленными офицерами полиции. Подозреваемый уже задержан, известно, что на данный момент мужчину освободили под залог. В МВД Соединённого Королевства подтвердили сообщения о краже у замглавы ведомства и отметили, то её безопасности ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в Британии задержали жену чиновника за призыв жечь отели мигрантов. Извинения не помогли женщине и её заключили под стражу по обвинению в "преступлении на почве ненависти".
GettyImages / Lucy North / PA Images