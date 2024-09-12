Замглавы МВД Британии обокрали на конференции на тему «эпидемии воровства»

Замминистра МВД Великобритании Диану Джонсон обокрали, пока она выступала на конференции, посвящённой борьбе с «эпидемией антисоциального поведения, воровства и краж в магазинах». Об инциденте пишет газета Financial Times (FT).

Кошелёк с деньгами Джонсон был украден из четырёхзвёздочного отеля, где она как раз таки выступала с речью перед высокопоставленными офицерами полиции. Подозреваемый уже задержан, известно, что на данный момент мужчину освободили под залог. В МВД Соединённого Королевства подтвердили сообщения о краже у замглавы ведомства и отметили, то её безопасности ничего не угрожает.