Илон Маск осудил слова премьера Британии Стармера о беспорядках
Знаменитый бизнесмен Илон Маск осудил слова британского премьер-министра Кира Стармера про беспорядки на улицах Великобритании. Сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
Премьер счёл беспорядки не протестами населения, а обычным насилием. Он добавил, что власти страны не потерпят нападения на мечети и общины мусульман.
"Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?" — спросил Маск.
Напомним, что британские города продолжают испытывать на себе силы и мигрантов, и радикалов. После шести дней беспорядков премьер-министр Кир Стармер решил провести заседание чрезвычайного правительственного комитета. Кир Стармер призывал наказать по закону участников волнений, причём и тех, кто "подогревает" их в Сети. По словам политика, все они "пожалеют".
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