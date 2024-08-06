Илон Маск осудил слова премьера Британии Стармера о беспорядках

Знаменитый бизнесмен Илон Маск осудил слова британского премьер-министра Кира Стармера про беспорядки на улицах Великобритании. Сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Премьер счёл беспорядки не протестами населения, а обычным насилием. Он добавил, что власти страны не потерпят нападения на мечети и общины мусульман.

"Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?" — спросил Маск.