"Вы пожалеете": В Британии озвучили, как следует поступить с участниками беспорядков

Участникам массовых беспорядков, которые происходят в разных городах Великобритании, придётся пожалеть о том, что они делают. Такое обещание дал в эфире телеканала Sky News премьер-министр страны Кир Стармер. По его словам, происходящее можно смело назвать ультраправым бандитизмом.

"Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете... Это не протест, это организованный жестокий бандитизм", — заявил Стармер.