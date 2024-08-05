"Вы пожалеете": В Британии озвучили, как следует поступить с участниками беспорядков
Стармер: Участников массовых беспорядков в Британии нужно наказать по закону
Участникам массовых беспорядков, которые происходят в разных городах Великобритании, придётся пожалеть о том, что они делают. Такое обещание дал в эфире телеканала Sky News премьер-министр страны Кир Стармер. По его словам, происходящее можно смело назвать ультраправым бандитизмом.
"Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете... Это не протест, это организованный жестокий бандитизм", — заявил Стармер.
По его словам, участников происходящего нужно без промедления наказать по закону.
Напомним, что беспорядки в Британии начались после того, как 29 июля 17-летний парень напал с ножом на детей в одном из танцевальных кружков Саутпорта. Он убил троих несовершеннолетних учеников студии и ранил ещё восемь человек. Слухи о том, что преступник был беженцем, привели к массовым волнениям. Представители ультраправого движения напали на полицейских и подожгли участок полиции в Сандерленде. В правоохранительных органах Британии заявили, что напавший на детей с ножом юноша не был мигрантом. Тем временем уже звучат требования созыва парламента в связи с масштабными бунтами. На сегодняшний день в городах по всей стране были задержаны более 90 человек, участвовавших в протестах.
X / HenzOpperbacher