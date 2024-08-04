Захарова воззвала к правосудию Британии из-за погромов после убийства детей на танцах
Захарова: РФ призывает Лондон не применять необоснованного насилия к митингующим
Россия призывает власти Британии не применять необоснованное и несоразмерное насилие к участникам протестов, вспыхнувшим в ряде городов из-за убийства детей на танцах. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Манифестации уже переросли в беспорядки по всей стране, задержаны около сотни протестующих. <...> Несмотря на приверженность британских властей "демократическим принципам" на словах, министр внутренних дел Британии Иветт Купер разрешила полиции применение максимально жёстких мер в отношении протестующих граждан", — указала дипломат.
Захарова призвала правительство Великобритании не применять к участникам протестов необоснованных и непропорциональных силовых мер. Также она напомнила об обязанности Лондона обеспечить право подданных королевства на свободу собраний.
Напомним, что беспорядки в Британии начались после того, как 29 июля 17-летний парень напал с ножом на детей в одном из танцевальных кружков Саутпорта. Он убил троих несовершеннолетних учеников студии и ранил ещё восемь человек. Слухи о том, что преступник был беженцем, привели к массовым волнениям. Представители ультраправого движения напали на полицейских и подожгли участок полиции в Сандерленде. В правоохранительных органах Британии заявили, что напавший на детей с ножом юноша не был мигрантом. Тем временем уже звучат требования созыва парламента в связи с масштабными бунтами. На сегодняшний день в городах по всей стране были задержаны более 90 человек, участвовавших в протестах.
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