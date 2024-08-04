Захарова воззвала к правосудию Британии из-за погромов после убийства детей на танцах

Россия призывает власти Британии не применять необоснованное и несоразмерное насилие к участникам протестов, вспыхнувшим в ряде городов из-за убийства детей на танцах. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Манифестации уже переросли в беспорядки по всей стране, задержаны около сотни протестующих. <...> Несмотря на приверженность британских властей "демократическим принципам" на словах, министр внутренних дел Британии Иветт Купер разрешила полиции применение максимально жёстких мер в отношении протестующих граждан", — указала дипломат.