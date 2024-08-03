Захарова призвала США ввести санкции против своей тюрьмы, где сидел Селезнёв

США стоит ввести санкции против тюрьмы в городе Батнер, в которой сидел россиянин Роман Селезнёв. Таким образом, официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью освобождённого гражданина РФ, по словам которого, в месте заключения все ходили с ножами и "не было и дня, чтоб не порезали кого-то".

"В этих местах любой страны оказаться никто не мечтает. Но ведь именно Вашингтон несколько десятилетий поучает жизни абсолютно всех: доклады о правах человека в мире, заявления и санкции. Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем", — написала Захарова.