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Регион
3 августа, 16:29

Захарова призвала США ввести санкции против своей тюрьмы, где сидел Селезнёв

Захарова: США нужно ввести санкции против тюрьмы, где нарушают права человека

США стоит ввести санкции против тюрьмы в городе Батнер, в которой сидел россиянин Роман Селезнёв. Таким образом, официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью освобождённого гражданина РФ, по словам которого, в месте заключения все ходили с ножами и "не было и дня, чтоб не порезали кого-то".

"В этих местах любой страны оказаться никто не мечтает. Но ведь именно Вашингтон несколько десятилетий поучает жизни абсолютно всех: доклады о правах человека в мире, заявления и санкции. Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем", — написала Захарова.

Вернувшийся по обмену сын депутата Госдумы рассказал о попытках убить его в тюрьмах США
Вернувшийся по обмену сын депутата Госдумы рассказал о попытках убить его в тюрьмах США

Как рассказывал Life.ru, в ходе крупного обмена заключёнными в Россию вернулись 10 человек, в их числе оказались сын депутата Госдумы Роман Селезнёв, Вадим Красиков, отбывавший пожизненное наказание в Германии, Владислав Клюшин, находившийся в заключении в США. В аэропорту их встретил президент Владимир Путин. По словам депутатов, обмен является огромным достижением дипломатов и спецслужб.

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Александра Мышляева
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