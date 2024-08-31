На скандальном карнавале в Лондоне убили двух человек

Два человека погибли после того, как получили ранения во время карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл в Великобритании. Об этом сообщили в местной полиции (Скотленд-Ярд).

Погибшие на фестивале в Лондоне. Коллаж © X / AlexHolgate1982

По словам правоохранительных органов, первой погибшей является 32-летняя Шер Максимен. Женщина приехала на фестиваль 25 августа вместе с трёхлетней дочкой. В преступлении подозревается 20-летний житель Лондона Шакей Тибу, его заключили под стражу до 25 сентября. Мотивы злоумышленника неизвестны.

Вторым погибшим стал 41-летний шеф-повар Мусси Имнету из Швеции. Мужчина прилетел в Лондон из Дубая в командировку, а 26 августа его без сознания нашли с травмой головы недалеко от места проведения карнавала. Полицейские задержали 31-летнего жителя Лондона, его подозревают в нападении на шведского повара.