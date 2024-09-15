«Робимо вам нерви»: НАТО готовится сдать Одессу России и формирует в регионе ячейки диверсантов Кто и как создаёт в Одессе языковые патрули и для чего вербовка диверсантов идёт открыто на рекрутинговых сайтах, которыми возмущаются даже сами украинцы, — в материале Life.ru. 14 сентября, 21:07 В Одессе неонацистские организации преследуют русскоговорящих сограждан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oneinchpunch, © ТАСС / Алексей Павлишак

Фашизация общества в Одессе набирает обороты. Неонацистские организации, которые профилируются на языковых патрулях и преследовании русскоговорящих сограждан, вербуют агентов. Теперь это делается открыто, объявления дублируются не только в группах сообщества, но и на сайтах по поиску работы.

Одним из примеров возмутился бежавший с Украины экс-нардеп и президент лиги профессионального бокса Одессы Артём Дмитрук: «Теперь уже за деньги нанимают людей, которые будут провоцировать конфликты на языковой почве, продолжая раскалывать общество и разрывать его на части».

Артём Дмитрук. Фото © Telegram / Артём Дмитрук

— Продолжается целенаправленный раскол в стране и уничтожение нашей культуры и идентичности. Начали с Одессы — города с богатой культурой и большим количеством русскоязычного населения. И вот они уже открыто говорят: «Ищем провокаторов для дестабилизации ситуации в стране». Важно понимать, что раскол в обществе набирает совсем другие масштабы и вышел на новый уровень, — пишет он.

Экс-нардеп отмечает, что это уже превратилось в движение с хорошим финансированием, которое имеет конкретные цели и мощную организационную структуру. «Мы понимаем, что такие проекты курируются офисом президента. Отсюда и финансирование. И это уже прямая легализация фашизма!» — говорит он.

Общественная организация «Робимо вам нерви» пропагандирует «настоящую» историю Одессы. Фото © Telegram / Артём Дмитрук

Речь идёт о некой одесской общественной организации «Робимо вам нерви», что можно перевести с учётом местного колорита как «Делаем вам нервы». В соцсетях у этой группы несколько площадок. В досье обозначены и цели: вербовка сторонников, демосковизация, защита мовы и пропаганда «настоящей» истории Одессы. То есть ресурс занимается преследованием русских и одесситов, несогласных с киевским людоедством, а также пропагандой неонацистских идей и несуществующей истории Украины.

Украинские СМИ сообщали, что Дмитрук объявлен в розыск, киевские власти обратились в Интерпол. Однако он покинул страну ещё в конце августа, когда его вызвали в следственные органы для допроса по делу о нападении на правоохранителя и военного.

Дмитрук написал в своём телеграм-канале, что ему «никто никаких повесток не вручал», а все дела — это «абсолютно сфальсифицированная и выдуманная история», добавив: «ничего нового, власть продолжает свою охоту на несогласных с режимом».







Заказчики и спонсоры неонацистов

Такие организации, как «Робимо вам нерви», живут на микрогранты, выделенные из более крупных проектов. Спонсируют их различные европейские и американские фонды, в том числе и Национальный фонд демократии (NED)*, который в России одним из первых попал в список нежелательных организаций ещё в 2015 году. Кроме того, поддержку неонацистам оказывают и западные спецслужбы.

Екатерина Мусиенко. Фото © Telegram / Хакатон Одесса Спiльнота

В реестре юридических лиц Украины за организацией «Робимо вам нерви» значится уполномоченное лицо Екатерина Муcieнко 1998 года рождения, до 2024-го спокойно жившая под русскими именем и фамилией и лишь нынче изменившая последнюю на украинский лад.

Если приглядеться к её открытой деятельности в соцсетях, то 26-летняя уроженка Одессы — активный участник мероприятий и программ, посвящённых выделению грантов из средств Европейского союза и бюджета США, которые направлены на проведение мягкой силы или гуманитарных интервенций информационного или психологического характера на территории противника, анализирует консультант по стратегическим коммуникациям Александр Хоффман.

— Подобные гранты на языковые патрули и преследование русских выделяются Западом украинским активистам для формирования удобной для США и их европейских сателлитов картины мира. В одной из групп, где состоит Мусиенко, например, указан очень важный критерий в требованиях к набору людей в Одессе — «умение сохранять конфиденциальность». Для чего это делается? Дело в том, что главное опасение грантодателей — раскрытие источников финансирования грантов и, соответственно, бенефициаров выполнения задач. Это всегда наносит иностранным фондам имиджевый урон, а обычным людям показывает, кто на самом деле стоит за тем или иным проектом, что там есть конкретная политическая либо даже коммерческая задача, — рассказал Life.ru Александр Хоффман.

Сам проект «Робимо вам нерви», по словам эксперта, ограничен соцсетями, пропагандой и копирайтингом. То есть масштабных акций там нет, но он заточен на идеологическую обработку населения — фашизацию и украинизацию.

— Одесса — русский город. У киевского режима стоит задача разрушить русское ядро. Фашизация региона началась с поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. Закрутив так называемую спираль молчания, украинские чиновники при помощи репрессий напугали людей, заставили их молчать. Сейчас народ готовят к тому, чтобы он сопротивлялся включению Одессы в состав России, — прокомментировал Life.ru офицер ФСБ в запасе и глава ЧРК «Р-Техно» Роман Ромачев.

Дом профсоюзов в Одессе. Фото © ТАСС / ABACA

За прошедшие 10 лет выросло новое поколение, которое Киеву необходимо психологически обрабатывать. Для молодых людей и созданы подобного рода инициативы, группы, которые их в том числе тоже вербуют, объединяют и таким образом насаждают идеологию фашизма.

— Создают подобные группировки, как правило, англосаксы через всевозможные энкаошки. То есть ни для кого не секрет, что многие НКО финансируются в том числе и из-за рубежа, в том числе и из бюджетов спецслужб через различные фирмы-прокладки. Поэтому понять, откуда пришли деньги, крайне проблематично. Соответственно, нашим заокеанским коллегам такие неонацистские организации выгодны. Они крайне необходимы нашему противнику для того, чтобы консолидировать определённые ячейки и в нужный момент направить их в качестве ударной силы против России, — рассказал Ромачев.

Генеральный директор агентства «Р-Техно» Роман Ромачев. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

По его словам, создание и развитие таких ячеек, группировок, инициатив, организаций в Одессе означают, что Киев понимает, что потеряет Одессу. И поэтому происходит ресурсная закладка, чтобы сформировать пул активистов, которые будут против диалога с нашей страной либо будут чинить препятствия и проблемы в будущем.

— Ну и, конечно, создать диверсионные ячейки с завербованными людьми, которые способны поджигать военкоматы, уничтожать объекты гражданской инфраструктуры, то есть проводить террористические акты, — ещё одна задача НАТО, — напоминает Ромачев.

Становится очевидным, чего боится в этом регионе НАТО. Если российские войска получат контроль над Одессой или прибрежной зоной, то это критически скажется не только на устойчивости киевского режима, но и на всей ситуации в Чёрном море.

Эксперт по Украине Института стран СНГ Иван Скориков напомнил Life.ru, что среди аналогичных организаций неонацистских движений известность получила С14**, или «Сечь»**, дочерняя структура партии «Свобода», которая занималась различными провокациями, поисками врагов народа — в общем, охотой на ведьм. Всё это подавалось как радикальный патриотизм, выигрывались государственные гранты на это дело. Государство не то что сквозь пальцы смотрит на деятельность таких фашистов, но и поддерживает их.

Украина утомлена собственной провальной агрессией против России, бесконечными мобилизациями, неизбежными тяготами войны. Крепнет оппозиционный настрой, всё чаще происходят нападки на режим Зеленского и на различное военное командование, напоминает глава Евразийского аналитического клуба политолог Никита Мендкович.

По словам эксперта, выход из тупика и лучшая жизнь для населения Украины возможны только после победы Российской армии. До этого момента Киев будет выполнять исключительно функции плацдарма для борьбы НАТО против Москвы с точки зрения максимальной эксплуатации и человеческих, и промышленных ресурсов, подчинённых единственной задаче — обеспечению колониальных амбиций США и НАТО на постсоветском пространстве.

* Деятельность организации признана нежелательной на территории России. ** Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

Авторы Елена Стафеева