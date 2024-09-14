Украинские СМИ сообщают о новой серии взрывов в подконтрольном Киеву Херсоне
В подконтрольном Киеву городе Херсоне слышны новые взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
Никаких подробностей случившегося не уточняется. Известно, что на территории города и в районах Херсонской области не стали объявлять воздушную тревогу.
До этого Life.ru сообщил о том, что удары атаки слышны в Черниговской области. Там включили воздушную тревогу. Также под сильными ударами и в красной зоне оказались Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская, Одесская, Николаевская и Харьковская области.
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