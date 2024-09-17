Депутаты вернулись с каникул: Первое заседание Госдумы в объективе Life.ru 17 сентября, 14:57 Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Госдума во вторник, 17 сентября, провела первое пленарное заседание осенней сессии 2024 года. Вернувшихся с каникул депутатов запечатлел корреспондент Life.ru.

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября началось с гимна. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Пленарное заседание сегодня началось с выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина и руководителей думских фракций. Затем был рассмотрен ряд постановлений по кадровым вопросам. Так, депутаты приняли постановление об избрании Виктории Абрамченко на должность вице-спикера палаты парламента и об избрании депутатов Николая Шульгинова и Олега Матыцина на должности председателей комитета палаты парламента по энергетике и по физической культуре и спорту.

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Олег Матыцин. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Виктория Абрамченко. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Парламентарии определили приоритетом своей работы на осеннюю сессию полную реализацию Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, ключевой задачей останется поддержка участников специальной военной операции. Сегодня на рассмотрении Госдумы находится 20 законопроектов о поддержке бойцов СВО.

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Кроме того, Госдума до конца сентября обсудит законопроект о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Эта мера, направленная на защиту детей, находится в приоритете работы депутатов.

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы 17 сентября. Фото © Life.ru / Павел Баранов