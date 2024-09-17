Депутаты избрали Викторию Абрамченко на должность вице-спикера Госдумы
Виктория Абрамченко. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов
Депутаты Госдумы избрали Викторию Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы. Решение об этом было принято на первом пленарном заседании осенней сессии нижней палаты парламента. Политик набрала 75,73% голосов.
В свою очередь Николай Шульгинов стал председателем Комитета по энергетике, Олег Матыцин — физической культуры, Ольга Казакова — культуре, а Ирина Белых — зампредседателя Комитета по госстроительству.
Ранее Life.ru сообщал об изменениях в составе Еврокомиссии (ЕК). Согласно опубликованному документу теперь в Евросоюзе появится глава по реконструкции Украины и расширению ЕС.