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17 сентября, 12:16

Депутаты избрали Викторию Абрамченко на должность вице-спикера Госдумы

Виктория Абрамченко. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Виктория Абрамченко. Обложка © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

Депутаты Госдумы избрали Викторию Абрамченко на пост вице-спикера Госдумы. Решение об этом было принято на первом пленарном заседании осенней сессии нижней палаты парламента. Политик набрала 75,73% голосов.

В свою очередь Николай Шульгинов стал председателем Комитета по энергетике, Олег Матыцин — физической культуры, Ольга Казакова — культуре, а Ирина Белых — зампредседателя Комитета по госстроительству.

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Ранее Life.ru сообщал об изменениях в составе Еврокомиссии (ЕК). Согласно опубликованному документу теперь в Евросоюзе появится глава по реконструкции Украины и расширению ЕС.

Мария Любицкая
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