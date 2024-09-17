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17 сентября, 10:35

Фон дер Ляйен учредила пост комиссара по реконструкции Украины и расширению ЕС

Обнародован новый состав Еврокомиссии (ЕК), который будет действителен следующие пять лет. Распределением занималась назначенный председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Чиновники начнут работу уже 1 ноября в том случае, если Европарламент утвердит всех кандидатов.

Примечательно, что в обновлённом списке появились новые посты: еврокомиссар по обороне и космосу, а также расширению ЕС и реконструкции Украины.

Так, например, вице-президент ЕК испанка Тереса Рибера возьмёт на себя полномочия в вопросах конкуренции. Она должна будет следить за реализацией «Зелёного соглашения» по декарбонизации экономики ЕС при сохранении её конкурентоспособности. А депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс станет еврокомиссаром по обороне и космосу.

Депутата из Италии Раффаэле Фитто назначат заместителем главы Еврокомиссии (ЕК), организующий процесс проведения реформ. А должность еврокомиссара, который будет ответственным за реконструкцию Украины и расширение ЕС, займёт Марта Кос из Словении.

«Она станет комиссаром по вопросам расширения ЕС, также ответственным за Восточное партнёрство, и будет работать над помощью Украине и её восстановлением», — заявила фон дер Ляйен.

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Ранее Life.ru сообщал, что Кая Каллас станет новой главой Евродипломатии. Экс-премьер Эстонии сменит на этом посту Жозепа Борреля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Мария Любицкая
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