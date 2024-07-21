Байден и фон дер Ляйен обсудили меры по "призыву России к ответу"

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в котором акцент был сделан на координации усилий по поддержке Украины и противодействию России. В ходе беседы они обсудили текущие меры по оказанию помощи Киеву и совместные усилия по "призыву России к ответу" за её действия в конфликте.

Согласно заявлению Белого дома, Байден поздравил фон дер Ляйен с успешным переизбранием на пост главы Еврокомиссии. В этом контексте стороны подтвердили свою приверженность укреплению отношений между США и ЕС, а также совместному решению глобальных вызовов.