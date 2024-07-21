Байден и фон дер Ляйен обсудили меры по "призыву России к ответу"
Байден и фон дер Ляйен обсудили планы по поддержке Украины и меры против России
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Paul Froggatt
Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в котором акцент был сделан на координации усилий по поддержке Украины и противодействию России. В ходе беседы они обсудили текущие меры по оказанию помощи Киеву и совместные усилия по "призыву России к ответу" за её действия в конфликте.
Согласно заявлению Белого дома, Байден поздравил фон дер Ляйен с успешным переизбранием на пост главы Еврокомиссии. В этом контексте стороны подтвердили свою приверженность укреплению отношений между США и ЕС, а также совместному решению глобальных вызовов.
Ранее политолог прокомментировал переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, назвав его признаком кадрового дефицита и вырождения европейской политики. По его мнению, это решение хотя и предсказуемое, но свидетельствует о нехватке квалифицированных специалистов в ЕС.