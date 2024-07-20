"Устали от неопределённости": Среди демократов растёт поддержка Харрис в качестве замены Байдену
CNN: В Демократической партии США усилилась поддержка Харрис на замену Байдену
Джо Байден и Камала Харрис. Обложка © ТАСС / AP
Среди членов Демократической партии США постепенно возрастает поддержка вице-президента Камалы Харрис как наиболее достойной замены действующего американского лидера Джо Байдена в гонке за пост главы государства. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает CNN.
"Никто точно не знает, каким будет процесс выбора нового кандидата, если Джо Байден уйдёт, но многие демократы говорят, что с большей вероятностью, чем когда-либо раньше, кандидатом станет вице-президент Камала Харрис", — пишет телеканал.
При этом отмечается, что в решении демократов объединиться против Байдена нет внезапности. CNN подчёркивает, что у членов партии накопилась усталость из-за неопределённости по поводу нынешнего главы Белого дома. Сторонники Харрис убеждены, что никто из конкурентов не сможет бросить ей вызов.
Дискуссии вокруг того, что Байдену следует отказаться от выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок, стали активно вестись после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. Резкий обвал рейтингов демократа произошёл именно после его неубедительного выступления, вследствие чего многие политики и знаменитости попросили Байдена отказаться от участия в выборах. Причём борьбу за второй срок главе Белого дома осложняет не только это. Сообщалось, что у американского лидера подтвердился коронавирус. Впрочем, это может быть уловкой. По мнению политолога, так Байден пытается вернуть себе популярность, практически окончательно утраченную после того, как Трамп пережил совершённое на его жизнь покушение. СМИ сообщают, что хозяин Белого дома может выйти из гонки уже в ближайшие дни.