"Устали от неопределённости": Среди демократов растёт поддержка Харрис в качестве замены Байдену

Среди членов Демократической партии США постепенно возрастает поддержка вице-президента Камалы Харрис как наиболее достойной замены действующего американского лидера Джо Байдена в гонке за пост главы государства. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает CNN.

"Никто точно не знает, каким будет процесс выбора нового кандидата, если Джо Байден уйдёт, но многие демократы говорят, что с большей вероятностью, чем когда-либо раньше, кандидатом станет вице-президент Камала Харрис", — пишет телеканал.