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18 июля, 19:34

"Вырождение европейской политики": Политолог объяснил, что значит для ЕС переизбрание фон дер Ляйен

Политолог Трухачёв: Переизбрание фон дер Ляйен говорит о кадровом голоде

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

18 июля члены Европарламента переизбрали Урсулу фон дер Ляйен главой Еврокомиссии. Как отметил политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв, это решение было крайне ожидаемым. При этом оно может многое сказать о положении дел в ЕС.

"Это было ожидаемо, это говорит о жутком кадровом голоде и о вырождении европейской политики, когда председателем Еврокомиссии становится такой непрофессиональный персонаж",  подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Аналитик отметил, что на данную должность также могли бы претендовать более адекватные и профессиональные кандидаты. Таковыми он посчитал канцлера Австрии Карла Нехаммера и премьера Баварии Маркуса Зёдера. И хотя эти политики тоже не разделяют пророссийскую точку зрения, всё же они более "вменяемые", подытожил политолог.

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Напомним, за кандидатуру фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат из 720. Таким образом, 65-летний немецкий политик продолжит занимать пост председателя Еврокомиссии ещё пять лет.

Мария Любицкая
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