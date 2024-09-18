Z-ответ: Как рост Армии России изменит баланс сил на континенте Президент Владимир Путин увеличил численность Вооружённых сил России. Что это значит, как она может измениться в ближайшие годы — в материале Life.ru. 18 сентября, 17:50 Для чего президент увеличил численность армии ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих. Обложка © VK / Минобороны РФ / Phoenix Phoenicis

16 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил Российской Федерации. С 1 декабря она составит 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих. Это сделает Российскую армию второй по численности в мире после Китая и закрепит новый рекорд — за всю современную историю России. Однако вполне возможно, что это не предел.

Как Армия России увеличивала численность с 90-х годов

Впервые общая численность военнослужащих ВС РФ установил первый президент страны Борис Ельцин — с 1 января 1999 года на уровне 1,2 млн человек. Затем её уменьшили ещё на 16,7% — с 1 января 2006 года в армии должен был служить всего миллион военнослужащих. Однако затем это решение изменили, повысив общую численность (включая гражданский персонал) и увеличив число военнослужащих до 1 124 800 человек. В последующие годы оба показателя менялись незначительно: всего в Вооружённых силах Российской Федерации служило около 1,8–1,9 млн человек, в том числе около миллиона самих военнослужащих.

Начало специальной военной операции переломило привычный ход вещей: президент России постепенно увеличивал общую численность нашей армии за счёт роста числа военнослужащих. Сентябрьские изменения — третьи по счёту с момента начала СВО, и в них уже просматривается определённая тенденция. С августа 2022 года штатная численность российских Вооружённых сил растёт примерно на 170 тыс. человек в год — за счёт увеличения числа самих военнослужащих. С 1 января 2023 года их стало больше на 137 тыс. человек, с 1 декабря — уже более чем на 169 тыс., и теперь, с начала декабря этого года, — уже на 180 тыс. человек.

Вооружённые силы Российской Федерации станут второй по численности армией мира. Фото © ТАСС / Александр Река

С учётом такой тенденции можно ожидать, что в рядах ВС РФ к декабрю 2026 года будет уже более 1,8 млн военнослужащих, а с учётом гражданского персонала численность наших Вооружённых сил может вырасти до более чем 2,7 млн человек — это около 1,9% населения страны.

Для чего ВС РФ увеличивают численность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил такие изменения «чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах». Российские власти не раз заявляли, что начало специальной военной операции, а также более активное развитие обороноспособности страны связаны с давлением извне — в первую очередь с дальнейшим расширением НАТО на восток.

Североатлантический альянс пока не принимает в свои ряды Украину, однако в 2023 году к военно-политическому блоку присоединились две другие европейские страны: делящая с Россией границу Финляндия и западнее — Швеция. С учётом агрессивной риторики Польши (также члена НАТО) и прибалтийских государств это создаёт значительное напряжение на западных границах нашей страны. Увеличение численности ВС РФ с учётом реального боевого опыта подразделений на СВО, стремительного развития оборонно-промышленного комплекса и наличия ядерного оружия может выступать серьёзным сдерживающим фактором. Эксперты считают, что число «штыков», безусловно, важно, но в комплексе с другими обстоятельствами.

Сравнение армий России, Польши, Финляндии и Швеции в рейтинге Global Firepower Index за 2024 год. Инфографика © Life.ru

— Российская армия сейчас, безусловно, самая боеспособная на планете. Ни у одной другой нет ни такого опыта, полученного в современной войне, ни такого оснащения. Количество личного состава здесь не самый определяющий, но, впрочем, весьма важный фактор, и увеличен он российским президентом совершенно своевременно, перед лицом увеличивающихся угроз. Даже западные штабные учения показывают, что ту же Прибалтику наши войска легко одолеют за считаные часы. Уверен, что и в противостоянии с Польшей, Швецией или Финляндией они вряд ли продержались бы против нас дольше нескольких дней. Другое дело — НАТО, и альянс, вообще-то, обязан вступиться за любую из этих стран всей своей мощью. На этот случай всегда следует помнить, что Россия — ядерная держава, и такое противостояние всерьёз угрожает существованию всей Земли, — прокомментировал Life.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

На восточных рубежах также неспокойно: в последние годы власти Японии пошли на беспрецедентное наращивание своей военной мощи. В Стране восходящего солнца увеличивают затраты на оборону и, по слухам, планируют отменить знаменитую девятую статью Конституции, которая предусматривает отказ от ведения войны и наличия вооружённых сил. Однако de facto у страны есть военнослужащие — это так называемые Силы самообороны, которые формально считаются особым видом полицейских сил и могут лишь непосредственно оборонять страну.

Военный аналитик Александр Шарковский считает, что западное стратегическое направление будет в приоритете, однако Минобороны России также учтёт угрозы на Дальнем Востоке, в Заполярье и в Центральной Азии.

Офицеры НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

— Возможно, часть войск ВС РФ разместят в Республике Беларусь. Европейский север получит дополнительные силы. Однако основная часть войск и средств, ориентированная на Запад, будет размещена ближе к Уралу, чтобы обезопасить их при проведении ВС США молниеносного глобального удара в качестве превентивного действия, — напомнил Шарковский.

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович также считает, что основная угроза исходит от США и их европейских союзников. И Россия дала соответствующий ответ.

— Увеличение численности армии в условиях растущей международной напряжённости является естественным актом. Оно направлено на отражение постоянно нарастающих угроз Запада. США, Великобритания и их союзники по НАТО восприняли в качестве угрозы своему особому положению освобождение Донбасса из их неоколониальной системы и перспективы выпадания из неё всей Украины. Поэтому они готовы на достаточно серьёзную эскалацию напряжённости. В этих условиях возникают и риски новой эскалации, вовлечения в конфликт стран НАТО, и возникает необходимость укрепления и усиления нашей обороны, — отметил он.

Подготовка Европы к войне с Россией

Заявления европейских лидеров в последнее время становятся всё более радикальными. За последние десять месяцев представители сразу нескольких государств ЕС призвали своих жителей готовиться к войне и защищать страну с оружием в руках. Многие из них прозвучали уже в начале года — возможно, это связано с тем, что в конце января блок НАТО начал военные учения Steadfast Defender («Стойкий защитник») в Восточной Европе — крупнейшие со времён холодной войны. Всего они продолжались более четырёх месяцев.

За последние 10 месяцев представители сразу нескольких государств ЕС призвали своих жителей готовиться к войне и защищать страну с оружием в руках. Фото © Flickr / NATO North Atlantic Treaty

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не раз заявлял, что в НАТО делают всё для сдерживания России: в блоке боятся, что после победы на Украине Российская армия пойдёт дальше. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр и вовсе прямо заявил: «Мы готовимся к конфликту с Россией и террористическими группировками. На тот случай, если дело дойдёт до этого. Если они на нас нападут». Отдельные правительства также подпитывают тревожность у европейцев: в январе этого года сразу в трёх государствах предупредили о возможной войне. Представители оборонного блока из шведского правительства призвали народ готовиться «с оружием в руках и ценой жизни защищать страну». Главком ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен и вовсе заявил, что у НАТО всего два-три года для подготовки к вооружённому конфликту с Россией.

Однако больше всего тему возможного конфликта раскачивают в Германии. Власти ФРГ не только активно поставляют оружие и боеприпасы киевскому режиму, но и пытаются сами подготовиться к крупномасштабному боестолкновению. Ещё в прошлом году первые лица Бундесвера и проправительственные эксперты призвали готовиться к войне с Россией, затем таблоид Bild опубликовал «план нападения» России на Германию.

Теперь же масло в огонь подлил немецкий Институт мировой экономики в Киле. В своём докладе «Готовность к войне через десятилетия: медленное перевооружение Европы и Германии по отношению к России» исследователи пришли к неутешительному выводу: военная промышленность Германии, Франции, Великобритании и Польши не готова к противостоянию с Россией. Снарядов производят недостаточно, Бундесвер по-прежнему делает ставку на сухопутные войска и новые истребители, не развивая беспилотные системы. Но главное — из-за больших поставок вооружений Украине европейцам нужны годы, а где-то и десятилетия для восстановления собственных возможностей и восстановления паритета с Россией. Пока же ВС РФ ушли далеко вперёд по различным видам вооружений и объёмам производства.

Однако даже в такой ситуации лидеры ЕС продолжают обсуждать возможный непосредственный конфликт с Россией — об этом в мае заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в Брюсселе идёт «подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту», а в НАТО созданы специальные рабочие группы, которые изучают возможные способы своего участия в боях на Украине.

Авторы Вячеслав Кокуркин