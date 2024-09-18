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Z-ответ: Как рост Армии России изменит баланс сил на континенте

Президент Владимир Путин увеличил численность Вооружённых сил России. Что это значит, как она может измениться в ближайшие годы — в материале Life.ru.

18 сентября, 17:50
Для чего президент увеличил численность армии ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих. Обложка © VK / Минобороны РФ / Phoenix Phoenicis

Для чего президент увеличил численность армии ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих. Обложка © VK / Минобороны РФ / Phoenix Phoenicis

16 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил Российской Федерации. С 1 декабря она составит 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих. Это сделает Российскую армию второй по численности в мире после Китая и закрепит новый рекорд — за всю современную историю России. Однако вполне возможно, что это не предел.

Как Армия России увеличивала численность с 90-х годов

Впервые общая численность военнослужащих ВС РФ установил первый президент страны Борис Ельцин — с 1 января 1999 года на уровне 1,2 млн человек. Затем её уменьшили ещё на 16,7% — с 1 января 2006 года в армии должен был служить всего миллион военнослужащих. Однако затем это решение изменили, повысив общую численность (включая гражданский персонал) и увеличив число военнослужащих до 1 124 800 человек. В последующие годы оба показателя менялись незначительно: всего в Вооружённых силах Российской Федерации служило около 1,8–1,9 млн человек, в том числе около миллиона самих военнослужащих.

Начало специальной военной операции переломило привычный ход вещей: президент России постепенно увеличивал общую численность нашей армии за счёт роста числа военнослужащих. Сентябрьские изменения — третьи по счёту с момента начала СВО, и в них уже просматривается определённая тенденция. С августа 2022 года штатная численность российских Вооружённых сил растёт примерно на 170 тыс. человек в год — за счёт увеличения числа самих военнослужащих. С 1 января 2023 года их стало больше на 137 тыс. человек, с 1 декабря — уже более чем на 169 тыс., и теперь, с начала декабря этого года, — уже на 180 тыс. человек.

Вооружённые силы Российской Федерации станут второй по численности армией мира. Фото © ТАСС / Александр Река

Вооружённые силы Российской Федерации станут второй по численности армией мира. Фото © ТАСС / Александр Река

С учётом такой тенденции можно ожидать, что в рядах ВС РФ к декабрю 2026 года будет уже более 1,8 млн военнослужащих, а с учётом гражданского персонала численность наших Вооружённых сил может вырасти до более чем 2,7 млн человек — это около 1,9% населения страны.

Для чего ВС РФ увеличивают численность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил такие изменения «чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах». Российские власти не раз заявляли, что начало специальной военной операции, а также более активное развитие обороноспособности страны связаны с давлением извне — в первую очередь с дальнейшим расширением НАТО на восток.

Североатлантический альянс пока не принимает в свои ряды Украину, однако в 2023 году к военно-политическому блоку присоединились две другие европейские страны: делящая с Россией границу Финляндия и западнее — Швеция. С учётом агрессивной риторики Польши (также члена НАТО) и прибалтийских государств это создаёт значительное напряжение на западных границах нашей страны. Увеличение численности ВС РФ с учётом реального боевого опыта подразделений на СВО, стремительного развития оборонно-промышленного комплекса и наличия ядерного оружия может выступать серьёзным сдерживающим фактором. Эксперты считают, что число «штыков», безусловно, важно, но в комплексе с другими обстоятельствами.

Сравнение армий России, Польши, Финляндии и Швеции в рейтинге Global Firepower Index за 2024 год. Инфографика © Life.ru

Сравнение армий России, Польши, Финляндии и Швеции в рейтинге Global Firepower Index за 2024 год. Инфографика © Life.ru

Российская армия сейчас, безусловно, самая боеспособная на планете. Ни у одной другой нет ни такого опыта, полученного в современной войне, ни такого оснащения. Количество личного состава здесь не самый определяющий, но, впрочем, весьма важный фактор, и увеличен он российским президентом совершенно своевременно, перед лицом увеличивающихся угроз. Даже западные штабные учения показывают, что ту же Прибалтику наши войска легко одолеют за считаные часы. Уверен, что и в противостоянии с Польшей, Швецией или Финляндией они вряд ли продержались бы против нас дольше нескольких дней. Другое дело — НАТО, и альянс, вообще-то, обязан вступиться за любую из этих стран всей своей мощью. На этот случай всегда следует помнить, что Россия ядерная держава, и такое противостояние всерьёз угрожает существованию всей Земли, — прокомментировал Life.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

На восточных рубежах также неспокойно: в последние годы власти Японии пошли на беспрецедентное наращивание своей военной мощи. В Стране восходящего солнца увеличивают затраты на оборону и, по слухам, планируют отменить знаменитую девятую статью Конституции, которая предусматривает отказ от ведения войны и наличия вооружённых сил. Однако de facto у страны есть военнослужащие — это так называемые Силы самообороны, которые формально считаются особым видом полицейских сил и могут лишь непосредственно оборонять страну.

Военный аналитик Александр Шарковский считает, что западное стратегическое направление будет в приоритете, однако Минобороны России также учтёт угрозы на Дальнем Востоке, в Заполярье и в Центральной Азии.

Офицеры НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Офицеры НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Возможно, часть войск ВС РФ разместят в Республике Беларусь. Европейский север получит дополнительные силы. Однако основная часть войск и средств, ориентированная на Запад, будет размещена ближе к Уралу, чтобы обезопасить их при проведении ВС США молниеносного глобального удара в качестве превентивного действия, напомнил Шарковский.

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович также считает, что основная угроза исходит от США и их европейских союзников. И Россия дала соответствующий ответ.

— Увеличение численности армии в условиях растущей международной напряжённости является естественным актом. Оно направлено на отражение постоянно нарастающих угроз Запада. США, Великобритания и их союзники по НАТО восприняли в качестве угрозы своему особому положению освобождение Донбасса из их неоколониальной системы и перспективы выпадания из неё всей Украины. Поэтому они готовы на достаточно серьёзную эскалацию напряжённости. В этих условиях возникают и риски новой эскалации, вовлечения в конфликт стран НАТО, и возникает необходимость укрепления и усиления нашей обороны, — отметил он.

Подготовка Европы к войне с Россией

Заявления европейских лидеров в последнее время становятся всё более радикальными. За последние десять месяцев представители сразу нескольких государств ЕС призвали своих жителей готовиться к войне и защищать страну с оружием в руках. Многие из них прозвучали уже в начале года — возможно, это связано с тем, что в конце января блок НАТО начал военные учения Steadfast Defender («Стойкий защитник») в Восточной Европе — крупнейшие со времён холодной войны. Всего они продолжались более четырёх месяцев.

За последние 10 месяцев представители сразу нескольких государств ЕС призвали своих жителей готовиться к войне и защищать страну с оружием в руках. Фото © Flickr / NATO North Atlantic Treaty

За последние 10 месяцев представители сразу нескольких государств ЕС призвали своих жителей готовиться к войне и защищать страну с оружием в руках. Фото © Flickr / NATO North Atlantic Treaty

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не раз заявлял, что в НАТО делают всё для сдерживания России: в блоке боятся, что после победы на Украине Российская армия пойдёт дальше. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр и вовсе прямо заявил: «Мы готовимся к конфликту с Россией и террористическими группировками. На тот случай, если дело дойдёт до этого. Если они на нас нападут». Отдельные правительства также подпитывают тревожность у европейцев: в январе этого года сразу в трёх государствах предупредили о возможной войне. Представители оборонного блока из шведского правительства призвали народ готовиться «с оружием в руках и ценой жизни защищать страну». Главком ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен и вовсе заявил, что у НАТО всего два-три года для подготовки к вооружённому конфликту с Россией.

Однако больше всего тему возможного конфликта раскачивают в Германии. Власти ФРГ не только активно поставляют оружие и боеприпасы киевскому режиму, но и пытаются сами подготовиться к крупномасштабному боестолкновению. Ещё в прошлом году первые лица Бундесвера и проправительственные эксперты призвали готовиться к войне с Россией, затем таблоид Bild опубликовал «план нападения» России на Германию.

Теперь же масло в огонь подлил немецкий Институт мировой экономики в Киле. В своём докладе «Готовность к войне через десятилетия: медленное перевооружение Европы и Германии по отношению к России» исследователи пришли к неутешительному выводу: военная промышленность Германии, Франции, Великобритании и Польши не готова к противостоянию с Россией. Снарядов производят недостаточно, Бундесвер по-прежнему делает ставку на сухопутные войска и новые истребители, не развивая беспилотные системы. Но главное — из-за больших поставок вооружений Украине европейцам нужны годы, а где-то и десятилетия для восстановления собственных возможностей и восстановления паритета с Россией. Пока же ВС РФ ушли далеко вперёд по различным видам вооружений и объёмам производства.

Однако даже в такой ситуации лидеры ЕС продолжают обсуждать возможный непосредственный конфликт с Россией — об этом в мае заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в Брюсселе идёт «подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту», а в НАТО созданы специальные рабочие группы, которые изучают возможные способы своего участия в боях на Украине.

Картаполов рассказал Life.ru, за счёт кого численность ВС РФ увеличат до 2,4 миллиона человек
Картаполов рассказал Life.ru, за счёт кого численность ВС РФ увеличат до 2,4 миллиона человек
Авторы
Вячеслав Кокуркин
Вячеслав Кокуркин
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