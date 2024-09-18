По заказу Пентагона: Учёный нашёл американский след в распространении супервирусов

К созданию супервирусов, способных, по данным специалистов к середине столетия убить более 39 миллионов человек, могут быть причастны США. Такого мнения придерживается микробиолог, бывший членом комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, Игорь Никулин.

Эксперт по биооружию не исключает, что супервирусы могут быть американскими разработками. Однако, по его мнению, главная опасность для человечества исходит не от государственных лабораторий США.

«Самое опасное <...> в том, что они частные. И иногда они действуют в интересах государства США, а иногда и в своих собственных интересах. Они создают новые вирусы. Допустим, вирус свиного гриппа был создан в одном из университетов Нидерландов по заказу тоже Пентагона», — заявил эксперт.

Собеседник «Царьграда» напомнил, что в 1999 году директор ЦРУ Джордж Тенетт поставил задачу перед американским ВПК создавать этнически специфичные патогены. Он же организовал вторжение в Ирак. Экс-главу американской разведки микробиолог назвал «главным злодеем XXI века».