«Супербактерии» могут убить более 39 миллионов человек к 2050 году

Бактерии, стойкие к антибиотикам, к 2050 году могут убить более 39 миллионов человек. К середине века смертность по этой причине увеличится вдвое, предупреждают эксперты ВОЗ. Их мнение публикует известный научный журнал Lancet.

«Человечество существенно продвинулось в деле борьбы с устойчивыми к лекарствам микробами, однако этого прогресса явно недостаточно. Наши расчёты показывают, что к 2050 году «супербактерии» будут прямо или косвенно связаны с восемью миллионами ежегодных смертей», — отметил американский профессор Стейн Фолльсет.

Для предотвращения такого сценария учёные призывают срочно разработать новые стратегии по предотвращению развития инфекций. По данным исследователей, смертность от подобных заболеваний вырастет с 1,14 до 1,9 миллиона. Помимо того, от неизлечимых инфекций за последующие 25 лет погибнет около 39 миллионов человек, а смерти ещё 169 млн будут прямо или косвенно связаны с неуязвимыми к антибиотикам микробами. Больше всего пострадает Индия, Пакистан и Бангладеш. Меньше прочих пострадают жители стран Северной Европы и Северной Америки.

Чтобы снизить число смертей от бактерий, нужно создавать новые лекарства и методы исцеления. Разработка новых антибиотиков сократит число погибших на 11 миллионов, а своевременное лечение — на 92 миллиона, заключили учёные.