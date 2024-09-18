Какие самолёты НАТО были замечены у границы накануне удара БПЛА в городе Торопце Атака дронов на город Торопец Тверской области совпала с разведывательными полётами самолётов стран НАТО накануне. Какая техника была замечена в небе? 18 сентября, 13:44 Самолёт JAS-39 GRIPPEN ВВС Швеции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Acosta Allely, NatalyFox

Атака дронов на Торопец

В Торопце Тверской области после ночной атаки беспилотников организована ликвидация последствий падения обломков и тушение пожара. Противник ночью поразил крупный склад боеприпасов рядом с населённым пунктом. Пострадало 20 человек, погибших нет.

Накануне перед налётом по складам МО РФ в Торопце в воздушном пространстве Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и акватории Балтийского моря отмечены полёты боевой авиации НАТО, напоминает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Какие самолёты НАТО были замечены у границы накануне удара БПЛА в городе Торопце? Список говорит о многом.

2 F-16 ВВС Польши;

3 FA-50 ВВС Польши;

4 Eurofighter Typhoon ВВС Германии;

2 Eurofighter Typhoon ВВС Италии;

2 JAS-39 GRIPPEN ВВС Швеции.

Самолёт РЭР RC-135 Rivet Joint ВВС США, Польша;

Самолёт РЭР RC-135 Rivet Joint ВВС Великобритании;

Самолёт ДРЛОиУ SAAB S100D Argus, Швеция – Балтийское море;

Самолёт БПА Р-8 Poseidon ВМА США, Норвегия – Баренцево море;

Самолёт РТР Gulfstream IV ВВС Швеции, Балтийское море – Польша, (два вылета).

FA-50 ВВС Польши. Фото © Wikipedia

Налёты украинских дронов в ночь на 18 сентября также были осуществлены в Курской, Смоленской, Брянской, Тверской, Орловской и Тульской областях. Над Курской сбиты две ракеты и 27 БПЛА, над Смоленской — девять БПЛА, над Брянской — 15, над Тверской, Орловской и Тульской — по одному. Ещё один немаловажный момент — с 3 сентября по 8 октября по всей территории Латвии проводятся комплексные учения национальной обороны Namejs-2024, в которых принимает участие более 11 тыс. человек. Также задействованы союзники Риги из многонациональной боевой группы НАТО и оперативная группа по приёму сил НАТО в Латвии.

Что происходит в Торопце

Что происходит в городе? Глава региона Игорь Руденя в Торопце собрал на месте оперативный штаб. Была организована эвакуация местных жителей в ближайший город Западная Двина. С 12 часов в город начали возвращаться жители, автобусами доставляются все желающие.

— Правительство Тверской области обязательно поможет в ремонте пострадавшим социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору — всем, кому это потребуется. Самое главное — граждане серьёзно не пострадали, погибших нет, — сообщил губернатор Игорь Руденя.

Торопец на карте России

Город Торопец Тверской области на карте России. Фото © Life.ru

Город Торопец расположен в самой западной части Тверской области и граничит с Новгородской, Смоленской областями и Белоруссией.

Население города

Население Торопца — более 11 тыс. человек. Первые упоминания о городе встречаются в русских летописях ещё в 1047 году. Расположенный на перекрёстке дорог княжеств был частью знаменитого торгового пути из варяг в греки. Речь идёт о водной трассе из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию.

Авторы Елена Стафеева