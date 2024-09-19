Точку поставит российский солдат: Когда у Украины наступит «грузинское прозрение» Грузия признала свои ошибки, обозначив заказчиков войны с Южной Осетией в 2008 году. Возможен ли аналогичный «грузинский сценарий» на Украине — Life.ru рассказали эксперты. 18 сентября, 21:11 Когда Украина сможет признаться в развязывании конфликта с Россией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Почему Грузия признала ошибки режима Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что раньше официальный Тбилиси не мог признаться в том, что именно режим Саакашвили начал войну против Южной Осетии в 2008 году. Дискуссии мешали судебные процессы в Гааге и Страсбурге, из-за которых, по его словам, приходилось избегать твёрдых и точных заявлений на эту тему.

— Но, когда мы видим, что, во-первых, завершены судебные процессы, во-вторых, та же политическая сила и сейчас пытается развязать в стране новую войну, мы не можем себе позволить не говорить всю правду грузинскому обществу о том, что 7 августа 2008 года войну в Грузии развязал именно режим Саакашвили, — заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Стоит напомнить, что месяц назад правящая партия страны «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», которую возглавляет премьер-министр, уже заявляла, что война 2008 года между Грузией и Осетией и поддержавшими её Абхазией и Россией была развязана Саакашвили по приказу извне. Фактически повторяя сказанное ранее, глава страны обозначил свой курс на мир с Россией и защиту своей страны от давления и шантажа Запада. Это также и ответ на попытки оппозиции раскачать ситуацию и свергнуть «Грузинскую мечту» вместе с Кобахидзе. В случае победы на предстоящих в октябре выборах у правящей партии Тбилиси появляется шанс на постепенную нормализацию отношений с Москвой и восстановление отношений с осетинами и абхазами.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото © ТАСС / ЕРА

Заявление премьера Грузии ложится в стратегический курс, который руководство государства демонстрирует уже на протяжении нескольких последних лет. Речь идёт о суверенизации страны и осознании обмана и использования в геополитических провокациях Грузии со стороны Европы и США, полагает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

— Процесс разворота к России начался после проигрыша партии Саакашвили и, соответственно, запроса грузинского общества на мир. Более того, мы наблюдаем и принятие закона об иноагентах, и в целом ряд мер по возвращению Грузии суверенитета. Тбилиси выступает в этой ситуации как пионер многополярного мира, о котором много говорят и наш президент, и наши союзники, — говорит Скориков.

«Грузинский сценарий» для Украины

По словам эксперта, аналогичная ситуация могла бы развернуться и на Украине. Но сделать это местные элиты без утраты западного контроля над Киевом не смогут. И при Порошенко, и сейчас при Зеленском существует одна и та же постмайданная модель внешней оккупации Украины и использования её в геополитической борьбе против России с форсированной тотальной дерусификацией, отмечает Скориков.

Эта модель может быть сломлена только в ходе СВО, другого варианта пока не существует, считают эксперты. К этому горькому похмелью украинское общество вполне ещё может прийти. «Тогда и появятся политики, которые осознают все беды, которые принёс Запад, настраивая Украину против России», — напоминает Скориков. Понятное дело, что есть и люди, и общественные силы, которые хотели бы прекратить конфликт и даже откровенно заявить о вине Запада. Но они не могут себя проявить, потому что сразу же будут обвинены в госизмене, в пособничестве мнимому агрессору. Но когда граждане Украины смогут жить в стране, которая защищает собственные интересы?

Боевые действия в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

— Отвечать на этот вопрос должен российский солдат. Когда он освободит территорию Украины и прекратит и дерусификацию, и вражду против России, тогда и произойдёт процесс излечения украинского общества, — уверен Иван Скориков.

«Грузинский сценарий», по словам Скорикова, мог бы повториться на Украине. Та страшная авантюра, которую устроил Саакашвили, была кровавой, но быстро закончилась. Всего шесть дней без применения терактов и повышения уровня эскалации до чуть ли не мирового конфликта.

— Нюанс в том, что на Украине формируется государство Анти-Россия, а грузины для этого самодостаточны, это древняя нация, у них богатая история. Киеву же важно, образно говоря, убить в себе русского, в этом отличие, — считает Скориков.

Представители «Грузинской мечты» уже анонсировали то, что они планируют после своей победы запретить партию «Единое национальное движение» и предать суду её лидеров. Самый хороший для этого повод, самый подходящий — это война 2008 года. Поэтому в Тбилиси сегодня вспоминают события 16-летней давности, считает политолог Дмитрий Родионов.

— Для того чтобы нечто подобное произошло на Украине, должно пройти минимум 10–15 лет, чтобы к власти смогли прийти другие политики, которые признают ошибки прежней власти. Кстати, обратите внимание: «Грузинская мечта» не признаёт отделение Абхазии и Южной Осетии. Они до сих пор говорят, что территория оккупирована Россией, несмотря на то что утверждают об указках извне, — отмечает Родионов.

Аналогичный сценарий, по его мнению, на Украине возможен лишь при полном демонтаже украинского нацистского режима.

Авторы Елена Стафеева