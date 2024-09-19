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Точку поставит российский солдат: Когда у Украины наступит «грузинское прозрение»

Грузия признала свои ошибки, обозначив заказчиков войны с Южной Осетией в 2008 году. Возможен ли аналогичный «грузинский сценарий» на Украине — Life.ru рассказали эксперты.

18 сентября, 21:11
Когда Украина сможет признаться в развязывании конфликта с Россией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Когда Украина сможет признаться в развязывании конфликта с Россией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Почему Грузия признала ошибки режима Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что раньше официальный Тбилиси не мог признаться в том, что именно режим Саакашвили начал войну против Южной Осетии в 2008 году. Дискуссии мешали судебные процессы в Гааге и Страсбурге, из-за которых, по его словам, приходилось избегать твёрдых и точных заявлений на эту тему.

Но, когда мы видим, что, во-первых, завершены судебные процессы, во-вторых, та же политическая сила и сейчас пытается развязать в стране новую войну, мы не можем себе позволить не говорить всю правду грузинскому обществу о том, что 7 августа 2008 года войну в Грузии развязал именно режим Саакашвили, — заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Стоит напомнить, что месяц назад правящая партия страны «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», которую возглавляет премьер-министр, уже заявляла, что война 2008 года между Грузией и Осетией и поддержавшими её Абхазией и Россией была развязана Саакашвили по приказу извне. Фактически повторяя сказанное ранее, глава страны обозначил свой курс на мир с Россией и защиту своей страны от давления и шантажа Запада. Это также и ответ на попытки оппозиции раскачать ситуацию и свергнуть «Грузинскую мечту» вместе с Кобахидзе. В случае победы на предстоящих в октябре выборах у правящей партии Тбилиси появляется шанс на постепенную нормализацию отношений с Москвой и восстановление отношений с осетинами и абхазами.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото © ТАСС / ЕРА

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото © ТАСС / ЕРА

Заявление премьера Грузии ложится в стратегический курс, который руководство государства демонстрирует уже на протяжении нескольких последних лет. Речь идёт о суверенизации страны и осознании обмана и использования в геополитических провокациях Грузии со стороны Европы и США, полагает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Процесс разворота к России начался после проигрыша партии Саакашвили и, соответственно, запроса грузинского общества на мир. Более того, мы наблюдаем и принятие закона об иноагентах, и в целом ряд мер по возвращению Грузии суверенитета. Тбилиси выступает в этой ситуации как пионер многополярного мира, о котором много говорят и наш президент, и наши союзники, — говорит Скориков.

«Грузинский сценарий» для Украины

По словам эксперта, аналогичная ситуация могла бы развернуться и на Украине. Но сделать это местные элиты без утраты западного контроля над Киевом не смогут. И при Порошенко, и сейчас при Зеленском существует одна и та же постмайданная модель внешней оккупации Украины и использования её в геополитической борьбе против России с форсированной тотальной дерусификацией, отмечает Скориков.

Эта модель может быть сломлена только в ходе СВО, другого варианта пока не существует, считают эксперты. К этому горькому похмелью украинское общество вполне ещё может прийти. «Тогда и появятся политики, которые осознают все беды, которые принёс Запад, настраивая Украину против России», — напоминает Скориков. Понятное дело, что есть и люди, и общественные силы, которые хотели бы прекратить конфликт и даже откровенно заявить о вине Запада. Но они не могут себя проявить, потому что сразу же будут обвинены в госизмене, в пособничестве мнимому агрессору. Но когда граждане Украины смогут жить в стране, которая защищает собственные интересы?

Боевые действия в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Боевые действия в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Отвечать на этот вопрос должен российский солдат. Когда он освободит территорию Украины и прекратит и дерусификацию, и вражду против России, тогда и произойдёт процесс излечения украинского общества, — уверен Иван Скориков.

«Грузинский сценарий», по словам Скорикова, мог бы повториться на Украине. Та страшная авантюра, которую устроил Саакашвили, была кровавой, но быстро закончилась. Всего шесть дней без применения терактов и повышения уровня эскалации до чуть ли не мирового конфликта.

Нюанс в том, что на Украине формируется государство Анти-Россия, а грузины для этого самодостаточны, это древняя нация, у них богатая история. Киеву же важно, образно говоря, убить в себе русского, в этом отличие, — считает Скориков.

Представители «Грузинской мечты» уже анонсировали то, что они планируют после своей победы запретить партию «Единое национальное движение» и предать суду её лидеров. Самый хороший для этого повод, самый подходящий — это война 2008 года. Поэтому в Тбилиси сегодня вспоминают события 16-летней давности, считает политолог Дмитрий Родионов.

Для того чтобы нечто подобное произошло на Украине, должно пройти минимум 10–15 лет, чтобы к власти смогли прийти другие политики, которые признают ошибки прежней власти. Кстати, обратите внимание: «Грузинская мечта» не признаёт отделение Абхазии и Южной Осетии. Они до сих пор говорят, что территория оккупирована Россией, несмотря на то что утверждают об указках извне, отмечает Родионов.

Аналогичный сценарий, по его мнению, на Украине возможен лишь при полном демонтаже украинского нацистского режима.

Премьер Грузии обозначил заказчиков войны с Южной Осетией в 2008 году
Премьер Грузии обозначил заказчиков войны с Южной Осетией в 2008 году
Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
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